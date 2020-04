Shoppen ziet er binnenkort anders uit: pijlen op de grond, eenrichtingsverkeer voor voetgangers en straten mogelijk afgesloten SVM

30 april 2020

16u23

Bron: Belga 0 Consument Verschillende West-Vlaamse steden bereiden zich voor op de heropening van de winkels op 11 mei. De grotere steden in de provincie werken volop aan circulatieplannen en andere maatregelen om de heropening in goede banen te leiden, zodat voldoende afstand bewaard kan worden.



Vanaf 11 mei mogen winkels opnieuw openen. Voor de handelaars is dat goed nieuws, maar steden en gemeenten vrezen een grote drukte. In Brugge, Kortrijk en Oostende wordt alvast gewerkt aan circulatieplannen voor voetgangers. De plannen staan nog niet volledig op punt, tegen begin volgende week zouden ze voorgesteld moeten worden.

Enkele kernpunten staan wel al vast. In Brugge zullen de belangrijkste straten autovrij gemaakt worden, zodat er meer plaats is voor voetgangers. Er wordt ook nagedacht om in de smallere centrumstraten eenrichtingsverkeer in te voeren voor voetgangers. Kortrijk wil dan weer routes aanduiden met pijlen op de grond, zodat mensen elkaar niet te dicht kruisen.

Hekken in Blankenberge

Blankenberge heeft een plan uitgewerkt waarbij de winkelstraten zullen afgesloten worden met hekken indien het te druk wordt. "Aan de toegangsplaatsen van het kernwinkelgebied zullen hekken staan waar stadspersoneel zal staan. Wanneer de politie ziet dat het te druk wordt, zullen de straten afgesloten worden. Het stadspersoneel zal mensen dan informeren over alternatieve routes en plaatsen om naartoe te gaan", vertelt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Dumery werkt ondertussen het plan verder uit voor na 18 mei. "Ook richting strand en dijk zullen er beperkingen komen”, klinkt het.

