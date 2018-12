Senioren blijven argwanend ten opzichte van mobiel bankieren Dries Van Damme

18 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument De digitale revolutie zet zich ook in de bankensector onverminderd verder. Toch blijkt uit De digitale revolutie zet zich ook in de bankensector onverminderd verder. Toch blijkt uit een bevraging van Spaargids.be dat slechts 53% van de bankklanten het afgelopen jaar mobiel bankierde. Vooral bij 55-plussers is het gebruik van smartphone of tablet als bankmedium nog niet echt ingeburgerd.

88,5% van de respondenten jonger dan 34 jaar gebruikten het afgelopen jaar een mobiele bankapp. In de leeftijdscategorie tussen 35 jaar en 54 jaar daalt dat cijfer tot 71%. 55-plussers klokken af op slechts 38,8%. Een deel van de verklaring is dat 55-plussers nu eenmaal niet zo vaak een smartphone hebben of intensief gebruiken; veel senioren houden vast aan de klassieke gsm en beschikken zelfs niet over een mobiel toestel. Cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel wijzen uit dat in de leeftijdscategorie 65-74 jaar vorig jaar amper 32 procent een smartphone gebruikte.

Veiligheid grote bekommernis

Komt daarbij dat verschillende grootbanken al optekenden dat hun oudere klanten gewoon meer terughoudendheid tonen op het vlak van mobiel bankieren. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheid, en daarin zijn ze trouwens niet alleen: cybersecurity blijft een bekommernis van veel Belgen. De Security Index 2018 van technologiebedrijf Unisys maakt duidelijk dat 62% van de respondenten bezorgd is over het risico op bankkaartfraude en identiteitsdiefstal.

Verder beschikt lang niet iedereen over de nodige kennis om mobiel te bankieren. De Gezinsbond onderzocht twee jaar geleden hoe digitalisering aanleiding geeft tot een nieuw soort analfabetisme. Ze stelde toen vast dat in ongeveer een vijfde van de gezinnen niemand over digitale financiële vaardigheden beschikt, bijvoorbeeld om aan pc-banking te doen of om online te betalen. De barometer van de informatiemaatschappij 2018 (opgesteld door de FOD Economie) leert ook dat het digitale vaardigheidsniveau daalt bij de oudere generaties.

Mobiel in ontwikkeling

Volgens de federatie van de financiële sector Febelfin telde ons land eind 2017 ruim 12 miljoen internetbankabonnementen, wat meer is dan het Belgische bevolkingsaantal. Dat valt natuurlijk te verklaren door het feit dat veel Belgen over verschillende online bankapplicaties beschikken. Mobiel bankieren scoort met 5,88 miljoen gebruikers een flink stuk lager. Die markt is wel nog volop in ontwikkeling, waardoor een verdere stijging in de lijn der verwachtingen ligt.

Uit het recente onderzoek dat Spaargids.be voerde naar klanttevredenheid bij de banken, konden we onder andere concluderen dat mobiel bankieren het populairst is bij de grootbanken. Het is dus geen wonder dat het grootste percentage klanten die mobiel bankieren te vinden is bij het mobiele merk Hello Bank! van BNP Paribas Fortis. Belfius, Axa, KBC en Argenta vervolledigen de top vijf van het grootste gebruikspercentage. De meeste banken krijgen ook goede tevredenheidsscores wanneer het gaat over internetbankieren. Vooral Argenta blijkt daar populair: de app liet het in het voorjaar dan wel dagenlang afweten, maar toch behouden de klanten het vertrouwen in de digitale applicaties van de bank en geven ze die een score van 8,5 op 10.

Over de Bank Awards

Het onderzoek gebeurde door middel van een online enquête via Spaargids.be, HLN.be, dm.be en Lesoir.be. Daarnaast communiceerden ook verschillende banken de bevraging naar hun klanten. De Bank Awards bewijzen met meer dan 34.000 respondenten dat de consument een groot belang hecht aan klantentevredenheid.

