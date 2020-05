Schoonheidssalons, fitnesscentra, casino's,...: deze zaken moeten nog altijd gesloten blijven SVM

08 mei 2020

20u30

Vanaf maandag mogen alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten opnieuw de deuren openen. Maar er zijn verschillende uitzonderingen. Schoonheidssalons, massagesalons, fitnesscentra, tatoeage- en piercingsalons, casino's ... moeten nog steeds gesloten blijven. De volledige lijst met uitzonderingen is nu gepubliceerd in het Staatsblad.



In regel mogen alle winkels of wie diensten aanbiedt aan particulieren maandag de deuren openen. Maar een lijst bepaalt nu welke uitzonderingen er nog zijn en wie dus niet open mag gaan. Wie niet expliciet vermeld is, mag open.

De schoonheidssalons moeten dus dicht blijven, net als de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers, de wellnesscentra -met inbegrip van sauna's- en de fitnesscentra. Ook de tatoeage- en piercingsalons blijven dicht, net als de casino's, de speelautomatenhallen en de wedkantoren.

Maximaal halfuur

De winkels die de deuren wel mogen openen, moeten alle regels tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus blijven volgen, denk bijvoorbeeld aan de regel van de anderhalve meter. Bovendien blijft het aantal bezoekers beperkt tot één klant per tien vierkante meter. De klant mag maximaal een halfuur in de zaak blijven (of zolang als gebruikelijk indien het op afspraak is).

Voor winkels met een oppervlakte van minder dan 20 vierkante meter geldt een uitzondering. Twee klanten zijn toegestaan op voorwaarde dat de afstand van anderhalve meter gerespecteerd blijft.

Kinderen mogen mee

Alleen winkelen is de regel, maar kinderen die op hetzelfde adres wonen mogen wel mee. Een volwassene mag bovendien een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.

De ondernemingen moeten voorts ook middelen voor de noodzakelijke handhygiëne voorzien voor personeel en klanten. Ook de winkelcentra mogen overigens open.

Markten blijven verboden, met uitzondering van kramen die echt nodig zijn voor de voedselvoorziening in gebieden zonder winkels. Een individueel kraam op de gebruikelijke plaats mag overal, mits toestemming van de burgemeester. Ook de restaurants en cafés blijven gesloten, net als de culturele, feestelijke, recreatieve, toeristische en sportieve sectoren.

