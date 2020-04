Schade aan pensioenspaarpotten door corona: hoe kan het zonder risico? Johan Van Geyte

02 april 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De coronacrisis heeft het nog maar eens duidelijk gemaakt: aan sommige beleggingen hangt een aanzienlijk risico. Dat geldt ook voor pensioensparen via de bank. Als u aan pensioensparen via een verzekeraar doet, hoeft u gelukkig niet te vrezen. De coronacrisis heeft het nog maar eens duidelijk gemaakt: aan sommige beleggingen hangt een aanzienlijk risico. Dat geldt ook voor pensioensparen via de bank. Als u aan pensioensparen via een verzekeraar doet, hoeft u gelukkig niet te vrezen. Spaargids.be legt uit hoe u risicoloos kan pensioensparen.

Als u aan pensioensparen wil doen, heeft u twee opties: ofwel spaart u een extra pensioenkapitaal bijeen via een bancair pensioenspaarfonds, ofwel doet u dat via een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Zowat de helft van de Belgen koos voor de eerste optie, de andere helft voor de tweede.

Doet u aan pensioensparen via een bank, dan worden uw stortingen belegd in een fonds met aandelen en obligaties. De waarde ervan deint dan mee op de golven van de financiële markten.

Bij stijgende beurskoersen kunt u (veel) winnen, bij dalende koersen (veel) verliezen. Dat dit laatste geen vrijblijvende waarschuwing was, kon u de voorbije weken duidelijk merken. Wie voor het Interbeurs Hermes-pensioenspaarfonds koos, zag tussen Nieuwjaar en 25 maart 19% van de waarde van zijn belegging verdampen. Bij Pricos was dat met een terugval van 18% nauwelijks minder.

Voor wie nog geruime tijd moet sparen, is dat wellicht niet zo erg. Over een lange periode herstellen de beurzen zich steeds van een dip.

Anders is het voor wie al kort voor zijn pensioenleeftijd staat. Dan 20 procent van een groter kapitaal zien wegsmelten, komt hard binnen.

Kiezen voor zekerheid

Er zijn niettemin ook formules die op elk moment een zekerheid van kapitaal garanderen. Dat is handig voor wie echt rekent op zijn aanvullend pensioen tegen de tijd dat het werkloon wegvalt.

Met een pensioenverzekering kan dat. Hier garandeert een verzekeraar dat de pensioenspaarder een gewaarborgde intrest op zijn stortingen krijgt. Zo is dat bij Argenta Flexx nog altijd 0,90%. Van die opbrengst is hij dus al zeker, ongeacht de evoluties op de financiële markten.

Bovenop die gewaarborgde opbrengst kan de pensioenspaarder nog een winstdeelneming krijgen, afhankelijk van het succes waarmee de verzekeraar de stortingen kan herbeleggen. Die situatie wordt jaarlijks bekeken. Een garantie op een winstdeelneming is er evenwel niet. In slechte tijden kan die gelijk aan nul zijn.

Dit alles maakt dat de nominale waarde van het bijeengespaarde kapitaal niet kan zakken en dus geschikt is voor wie op veilig wil spelen.

Bekijk hier het overzicht van pensioenspaarverzekeringen.

Lagere gewaarborgde rente

Sommige verzekeraars bieden een formule met een gewaarborgde rente van 0%. Dat betekent dat voor deze contracten elke opbrengst moet komen van de winstdeelnemingen. Eens die zijn toegekend, kunnen ze echter niet meer verloren gaan.

Een pensioenspaarverzekering met een lagere gewaarborgde rente is overigens niet noodzakelijk minder gunstig. Op dergelijke overeenkomsten wordt namelijk vaker een hogere winstdeelneming toegekend. Bovendien is er een fiscaal voordeel. Wanneer de pensioenspaarder zestig wordt, zal de overheid een zogenaamde anticipatieve heffing afhouden. En die wordt bij een pensioenspaarverzekering alleen berekend op het gestorte kapitaal plus de opbrengst van de gewaarborgde rente. De opbrengst van de winstdeelneming is dus vrijgesteld van belastingen.

Wie kiest voor een pensioenspaarverzekering doet er ook goed aan te kijken naar de kosten die de verzekeraar aanrekent. Hoge kosten kunnen een deel van de opbrengst wegvreten.



