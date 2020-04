Schade aan een huurwoning: wie is aansprakelijk? Kurt Deman

22 april 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Schade aan een huurwoning gebeurt soms snel en onverhoeds: een kaars die omvalt, kortsluiting, waterschade door een lekkende kraan... Over wat en niet voor rekening van de huisbaas is, ontstaan soms zware discussies. Schade aan een huurwoning gebeurt soms snel en onverhoeds: een kaars die omvalt, kortsluiting, waterschade door een lekkende kraan... Over wat en niet voor rekening van de huisbaas is, ontstaan soms zware discussies. Spaargids.be bekijkt hoe u zich best kan verzekeren als u huurt.

Hoewel de meeste Belgen een brandverzekering hebben, is die niet wettelijk verplicht. Veel eigenaars legden toch een verplichting contractueel vast in het huurcontract. Een logische eis, aangezien een huurcontract bepaalt dat de huurder het pand na afloop van het huurcontract achterlaat in de staat waarin het zich bij aanvang bevond.

Sinds 1 januari 2019 is de verplichting in Vlaanderen zowel voor de huurder als eigenaar wettelijk vastgelegd: beide partijen moéten dus een brandpolis afsluiten. In Wallonië was dat al het geval sinds 1 september 2018. Onder meer de lange juridische strijd na een gasontploffing in Luik waarbij de verhuurder geen brandverzekering had afgesloten, heeft de invoering van de wet daar in een stroomversnelling gebracht. In Brussel geldt een vergelijkbare verplichting voorlopig niet.

Wil je alle brandzekeringen vergelijken? Bekijk hier het overzicht.

Wanneer aansprakelijk?

Het nieuwe Vlaamse decreet verduidelijkt dat de huurder aansprakelijk is voor brand en waterschade, maar niet als zij bewijst dat die buiten haar schuld is ontstaan. Stel dat uw sofa vuur vat omdat u uw sigaret niet goed doofde, dan bent u aansprakelijk. Stel dat er brand ontstaat wegens de slechte toestand van het elektriciteitsnetwerk, dan zal de brandverzekering van de eigenaar tussenkomen. Dat is ook het geval bij o.a. waterschade door kapotte leiding of blikseminslag. Er zijn ook risico’s - waaronder opzettelijk veroorzaakte schade - die meestal niet onder de dekking van de brandpolis vallen.

Goed om te weten is dat de verzekeraar u doorgaans niet tot de allerlaatste cent vergoedt. Voor de meeste dekkingen geldt een vrijstelling: dat is het bedrag dat sowieso voor uw rekening is. Die franchise bedraagt meestal ongeveer 260 euro.

Verzekering voor medehuurders

Om in te spelen op de groeiende populariteit van cohousing lanceerde Axa in 2018 de eerste woningverzekering voor medehuurders. Ze verzekert de aansprakelijkheid van alle medehuurders voor schade aan de gehuurde woning. De medehuurders kiezen de dekkingen die ze nodig hebben. De polis bevat ook speciale uitbreidingen, zoals een zogenaamde ‘Bob-dekking’, voor wanneer één van de bewoners het stuur overneemt van een voertuig van een medehuurder die niet in staat is om te rijden. Er is zelfs een tussenkomst in de bemiddelingskosten voor geschillen in verband met samenhuizen.

Afstand van verhaal

Tot voor kort kon de huisbaas met een ‘afstand van verhaal’-clausule de verhouding tussen de huurder en verhuurder op het vlak van de brandverzekering wijzigen. Wanneer de huurder verantwoordelijk was voor een schadegeval, hoefde hij er zelf niet voor op te draaien, maar kwam de eigenaar tussenbeide. In ruil voor die clausule vroeg hij in veel gevallen extra huurgeld. Die procedure omvatte verschillende risico’s. De kans bestond er bijvoorbeeld in dat de verhuurder de schade niet erkende of hij zijn premie zelf niet had betaald. Nu de huurder door de wetgever verplicht is om zelf een huurverzekering af te sluiten, lijkt de clausule in Vlaanderen en Wallonië niet langer relevant.

Hoeveel betalen?

De verzekeraar bepaalt de premie en de dekking op basis van het aantal ruimtes en de afwerkingsgraad van de woning. Veel consumenten sluiten een brandverzekering af bij dezelfde makelaar en maatschappij als die van hun autoverzekering of woonkrediet. Toch loont het om de prijzen en voorwaarden van de verzekeraars te vergelijken. U kunt er fors mee besparen of een betere bescherming genieten. Op Spaargids.be vindt u een handig formulier om uw woonsituatie snel en eenvoudig te schetsen. U ontvangt daarna de offertes van verschillende verzekeraars, waardoor u over meer transparantie beschikt.



