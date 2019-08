Sauzenproducent La William waarschuwt mensen met allergie voor verkeerde etikettering Banzaï-saus AW

22 augustus 2019

20u12

Bron: Belga 0 Consument Sauzenproducent La William waarschuwt consumenten met een allergie of intolerantie voor bepaalde loten Banzaï-saus. Door een probleem met de etikettering is op de verpakking niet vermeld dat het product de allergenen tarwe, gerst, soja en vis bevat. In overleg met het Federaal Voedselagentschap (FAVV) is beloten dit product uit de verkoop te nemen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Het gaat om bepaalde loten Banzaï-saus (300 ml) van La William. De sauzen in glazen potten werden verkocht in de periode van 31 juli tot 21 augustus en zijn ten minste houdbaar tot 9 oktober 2020. Ze worden onder meer verkocht in Colruyt, Delhaize, Okay en Carrefour-Mestdagh.



La William vraagt consumenten met een allergie of intolerantie voor tarwe, gerst, soja of vis om dit product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Mensen die geen last hebben van deze allergenen kunnen het product wel zonder risico consumeren, aldus het bedrijf.