Samen op kot zoals Joey en Rachel van Friends? Geen goed idee!

30 januari 2018

In studentensteden als Gent of Leuven tel je al vlug 350 tot 400 euro per maand neer voor een kot. Goedkoop is anders. Dus gaan studenten op zoek naar alternatieven. Samen een woning of een appartement huren, bijvoorbeeld. Pas op: meestal mag dat niet!

Je kent het systeem van de populaire tv-serie Friends. Rachel en vrienden hokten samen in één appartement en deelden de kosten. Huren in New York is nog altijd een pak duurder dan hier. Maar studentensteden als Leuven en Gent zijn ook best prijzig. Sommige studenten huren daarom een rijhuis of een ruim appartement en nodigen vrienden uit om erin te trekken. Deel de huur en bereken je winst: meer ruimte, meer comfort en een besparing van 30 tot 40% op je huur.

Het ei van Columbus? Toch niet, want eigenlijk mag het niet. In Leuven en Gent heeft het stadsbestuur deze praktijk zelfs uitdrukkelijk verboden. De reden is eenvoudig: gewone gezinnen vinden op den duur geen betaalbare gezinswoning meer. Wie betrapt wordt, riskeert een boete én uitzetting. Studenten worden in principe nooit als een gezin beschouwd. Ze kunnen logisch gezien dan ook geen gezinswoning bewonen.

Toch kan een grotere woning door de eigenaar wel degelijk als studentenhuis worden ingericht. De stad beschouwt deze woning dan niet langer als een gezinswoning. Hiervoor moet het pand aan een aantal criteria voldoen. De studenten mogen er niet gedomicilieerd zijn en de bewoners moeten elkaar relatief snel afwisselen. Elke bewoner tekent ook een apart huurcontract. Bovendien moet elke kamer op slot kunnen en hangen er verschillen bellen en brievenbussen aan de voordeur.

Soms is de wetgeving soepeler

Voor studentenkoppels gelden aparte regels. Zij kunnen wel in een studio met maximaal één slaapkamer intrekken. Die studio wordt dan gewoon als een studentenkot beschouwd. Eigenaar-bewoners mogen ook één slaapkamer in hun woning aan een student verhuren. Dit systeem heet in Gent ‘hospitawonen’. Als je dit wil doen, moet je wel een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, net als voor een kamerwoning.

De wet is ook soepeler voor studenten die wel op hun kotadres gedomicilieerd zijn en voor broers en zussen die samen op kot zitten. Die laatsten worden net als een gehuwd studentenkoppel als een gezin beschouwd, waardoor ze er zelfs niet gedomicilieerd hoeven te zijn. Zij mogen dus wel een appartementje delen.

Oppassen met onderverhuren

Zit je een paar maanden in het buitenland, op Erasmus? Dan mag je je kot aan een andere student onderverhuren. Je moet daarvoor wel de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder vragen. Opgepast: als huurder blijf je altijd aansprakelijk, ook voor schade die de onderhuurder veroorzaakt. Daarom maak je best eerst een plaatsbeschrijving op voor je onderverhuurt. Noteer ook de meterstanden voor gas, water en elektriciteit, check hoe het zit met de dekking van de brandverzekering en vraag ook eens na of er geen fiscale gevolgen zijn. Last but not least: stel altijd een waterdicht contract op.

