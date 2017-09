Ryanair schrapt nog meer vluchten: 400.000 passagiers getroffen jv

14u21

Bron: Belga 0 Photo News Consument De Ierse budgetvlieger Ryanair gaat ook tijdens het komende winterseizoen vluchten schrappen. De maatschappij zet van midden november tot midden maart 25 vliegtuigen minder in dan voorzien, en vanaf april nog 10. Zo'n 400.000 passagiers worden getroffen.

"Door het vliegschema op een gecontroleerde wijze te verminderen, kan Ryanair elk risico op nog meer schrappingen uitsluiten", zo staat in een persbericht. Door meer vliegtuigen aan de grond te houden, hoopt O'Leary meer toestellen en crews stand-by te hebben.

Er hadden iets minder dan 400.000 reizigers geboekt voor een wintervlucht die niet zal doorgaan. Zij kunnen omboeken of een terugbetaling vragen.



Ryanair verwacht dat door de annuleringen de passagiersaantallen minder snel zullen toenemen dan gepland (tot 129 in plaats van 131 miljoen), maar het blijft bij de winstprognose van 1,4 tot 1,45 miljard euro.



Ryanair is ook actief op de luchthavens van Zaventem en Charleroi.



De maatschappij had tot eind oktober al 2.100 vluchten geschrapt en 315.000 passagiers getroffen door problemen met de vakantieplanning van piloten.