Ryanair moet passagier toeslag voor handbagage terugbetalen: “Misbruik”, oordeelt Spaanse rechter ADN

20 november 2019

18u17

Bron: Belga 0 Consument De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair moet in Spanje een vrouw de toeslag van 20 euro die het bedrijf haar aanrekende voor haar handbagage, terugbetalen. Een toeslag voor een stuk bagage dat probleemloos in de cabine vervoerd kan worden, is misbruik, zo oordeelde een rechter in Madrid vandaag. Ryanair heeft nog niet gereageerd op de uitspraak.

De passagier had een klacht ingediend nadat ze op 25 januari op een vlucht van Madrid naar Brussel voor haar tweede stuk handbagage 20 euro extra had moeten betalen.

Ryanair bepaalde dat enkel bij het boeken van het priority-tarief het tweede stuk bagage met een maximaal gewicht van tien kilogram kosteloos in de cabine van het vliegtuig meegenomen mag worden. De vrouw had het standaard-tarief geboekt, waarbij passagiers sinds november 2018 enkel nog een klein tasje gratis mee aan boord mogen nemen.



Rechter Bárbara María Córdoba Ardao heeft de klaagster nu gelijk gegeven. Ze oordeelde dat de nieuwe bagageregels van Ryanair in strijd zijn met zowel de Spaanse wetgeving als met de Europese verordening 1008/2008 over gezamenlijke regels voor de exploitatie van luchtverkeerdiensten.