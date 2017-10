Ryanair geeft passagiers 40 euro per geannuleerde vlucht kv

19u18

Bron: Belga 0 EPA Consument Ryanair verzekert dat het de passagiersrechten zal naleven. De Ierse lowcostmaatschappij is ook begonnen met het schadeloos stellen van passagiers die getroffen zijn door de golf van annulaties die ze in september heeft bekendgemaakt. Dat blijkt uit een brief die Ryanair naar Test-Aankoop heeft gestuurd in reactie op een eerder schrijven van de consumentenorganisatie.

Test-Aankoop heeft al meer dan 400 klachten ontvangen van mensen die zich bekocht voelen door Ryanair, nadat de vliegmaatschappij wereldwijd 20.000 vluchten schrapte door problemen met de vakantieplanning van haar piloten. Ook vluchten van en naar Brussels Airport en de luchthaven van Charleroi zijn getroffen.

Ingebrekestelling

De consumentenorganisatie stuurde Ryanair op 18 september een ingebrekestelling omdat de luchtvaartmaatschappij volgens haar de passagiers van geannuleerde vluchten niet de juiste informatie geeft over hun rechten. "Ze stelt alleen een alternatief of een terugbetaling voor, terwijl de getroffen passagiers ook recht hebben op een vergoeding indien hun vlucht minder dan twee weken voor het geplande vertrek geannuleerd wordt", klinkt het.

250 tot 600 euro

Die vergoeding gaat van 250 euro (voor vluchten van minder dan 1.500 kilometer) tot 600 euro (meer dan 3.500 kilometer). Passagiers kunnen ook een vergoeding vragen voor andere kosten die ze kunnen bewijzen (zoals het missen van een aansluiting), indien hun vlucht minder dan een week op voorhand werd geschrapt. Of je een vergoeding kan krijgen, hangt ook af van de timing van de alternatieve vlucht.

40 euro per geannuleerde vlucht

Ryanair verzekert in een brief aan Test-Aankoop dat ze alle getroffen klanten, zo'n 725.000 in totaal, een e-mail gestuurd heeft met daarin hun rechten op een rijtje. De luchtvaartmaatschappij is naar eigen zeggen ook begonnen met de terugbetalingen of herboekingen van 308.000 van de 315.000 passagiers die getroffen zijn door de annulaties van de 2.100 vluchten in september en oktober. Ook voor de latere geannuleerde vluchten is het terugbetalingsproces van start gegaan, aldus Ryanair. "Voorts krijgen alle getroffen passagiers 40 euro per geannuleerde vlucht", luidt het nog in de brief.

Daarnaast zijn de FAQ-pagina op de website van Ryanair aangepast, klinkt het nog.

Test-Aankoop laat weten dat het de engagementen die Ryanair vooropstelt in de brief, zal controleren. "In het geval die toch niet gerespecteerd worden, volgen gerechtelijke stappen", luidt het.