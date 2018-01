Huurverzekering Gesponsorde inhoud Ruzie met de buren? Vraag hulp aan de burenbemiddelaar! Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

16u15 0 Bart Desomer 'Burenbemiddelaars trekken nooit partij'

Een dwangsom van 800.000 euro omdat de buur zijn bomen niet wil kappen: het is echt gebeurd! Burenruzies beginnen klein, maar ze kunnen lelijk uit de hand lopen. Net dat proberen burenbemiddelaars als Sylvie Vanneste te voorkomen. “We trekken nooit partij. Wel helpen we de buren om opnieuw met elkaar te praten en samen een oplossing te vinden.”

Een taxushaag die al het zonlicht tegenhoudt. Driftig tikkende naaldhakken op het parket van de bovenburen. Een keffende hond die je bloeddruk naar ongezonde hoogten stuwt. Tieners met een voorliefde voor boenkeboenkemuziek. ‘Die van hiernaast’ die alweer voor jouw garagepoort staat geparkeerd.

Ruzie met de buren kan het leven danig verpesten. Vluchten kan je niet: buren zijn tot elkaar veroordeeld. En meteen naar de vrederechter stappen, dat doet niemand graag. Soms volstaat een simpel gesprek om de lont uit het kruitvat te halen. Lukt dat niet? Dan is een burenbemiddelaar misschien de oplossing. Sylvie Vanneste speelt die rol al acht jaar, sinds het systeem in Gent werd opgestart. Intussen hebben al meer dan 90 steden en gemeenten in Vlaanderen een burenbemiddelingsdienst.

Sylvie Vanneste: “Ik zat in de jeugdbeweging en heb altijd al vrijwilligerswerk gedaan. Als burenbemiddelaar kan ik mijn steentje bijdragen aan een leefbaardere stad. Het is erg verrijkend. Ik kom op plekken waar ik anders nooit zou komen en ontmoet allerlei soorten mensen. Je krijgt eerst een korte opleiding. De methodiek die je daar leert, kan je ook op het werk of in je privéleven gebruiken.”

De twee kanten van het verhaal

Hoe verloopt een burenbemiddeling? Meestal neemt één van de buren contact op met de dienst die met burenbemiddeling bezig is. Twee burenbemiddelaars gaan bij deze aanmelder langs om diens kant van het verhaal te horen.

Sylvie Vanneste: “Na dat huisbezoek bellen we naar de andere buur om een afspraak te maken. Ook met deze buur hebben we een apart gesprek, zodat ook hij of zij de ruimte en tijd krijgt om zijn of haar kant van het verhaal te doen. Wanneer beide buren het willen, zetten we hen rond de tafel in een neutrale locatie. We zijn met twee bemiddelaars aanwezig om het gesprek in goede banen te leiden en ondersteunen de mensen bij het maken van afspraken.”

Er is geen gelijk of ongelijk

Eén ding doet Sylvie nooit: haar mening geven of partij trekken. “Dat hebben we geleerd in onze opleiding. Als burenbemiddelaar moet je een onbeschreven blad zijn. Er is geen gelijk of ongelijk. Met wetgeving zijn we ook niet bezig. Een boom kan volgens de wet verkeerd staan, maar hoeft daarom niet gekapt. Als de buren met elkaar overeenkomen dat hij regelmatig gesnoeid wordt, dan is dat ook voor ons in orde.”

Het herstellen van de communicatie: dat is het belangrijkste doel van de burenbemiddelaars. Sylvie Vanneste: “Tijdens het gesprek zie je soms echt het begrip tussen de buren groeien. De tijd nemen om naar elkaar te luisteren, dat is vaak het begin van een oplossing. Bij een burenruzie voelen de mensen zich vaak ongemakkelijk in hun eigen woning. Soms is het zo erg, dat ze nauwelijks nog durven buitenkomen. Puur uit schrik dat ze de buren gaan ontmoeten. Als de plooien dan gladgestreken zijn, zie je dat ze zich weer thuis voelen in hun eigen huis. Dat geeft veel voldoening.”

