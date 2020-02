Ruim 600.000 levende Belgen hebben één of meerdere testamenten mvdb

Bron: Belga 1 Consument Meer dan 600.000 nog levende Belgen lieten hun testament registreren, en bijna een kwart daarvan maakte al verschillende testamenten op. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Fednot beheert de gegevens van testamenten die zijn ingeschreven in het Centraal Register voor Testamenten (CRT). Het gaat over authentieke testamenten opgemaakt door een notaris, en zelfgeschreven testamenten die achteraf bij de notaris werden geregistreerd.



Uit de nieuwe analyse van Fednot blijkt dat 619.218 nog levende Belgen één of meerdere testamenten lieten inschrijven. "Mensen met meerdere testamenten lieten hun testament herroepen, of hebben meerdere testamenten die naast elkaar bestaan", legt Fednot uit. Zo is het perfect mogelijk dat een persoon een algemeen testament heeft, en nog een bijkomend over een specifiek aspect.

“Niet meer dan logisch”

Notaris Carol Bohyn, de woordvoerder van Notaris.be, noemt het niet meer dan logisch dat testamenten worden herschreven. "Het leven verloopt niet altijd zoals je had verwacht. Huwelijken lopen op de klippen. Mensen hertrouwen, en de relatie met de kinderen loopt soms spaak. Ook de wetgeving kan veranderen en een impact hebben op de gevolgen van een erfenis", zegt ze.



Bohyn raadt mensen zelfs aan om hun testament regelmatig tegen het licht te houden, om te controleren of het nog overeenstemt met hun mogelijkheden en wensen.



In januari meldde Fednot nog dat 2019 een recordjaar was wat het aantal geregistreerde testamenten betreft. Er werden er toen 66.521 geregistreerd, ruim 7 procent meer dan het jaar voordien en bijna een kwart meer dan in 2017. De stijging is vooral te verklaren door het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking trad. Dat geeft burgers meer vrijheid om te kiezen aan wie ze hun vermogen nalaten.