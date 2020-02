Ruim 4 op 10 jongeren besteden meer dan een derde van inkomen aan afbetalen hypotheek AW

28 februari 2020

13u57

Bron: Belga 0 Consument Zo'n 43 procent van de Belgen tussen 22 en 35 jaar die een eerste woning kopen, besteedt meer dan een derde van zijn maandelijks inkomen aan het afbetalen van de hypotheek. Voor een kwart gaat het om een bedrag tussen de 33 procent en 40 procent van zijn inkomen, in 18 procent van de gevallen gaat het zelfs om meer dan 40 procent van zijn inkomen.

De 33 procent-grens geldt als stelregel om niet in de financiële problemen te komen, maar mag volgens AXA niet worden overschat. De bank kijkt liever naar het bedrag dat maandelijks overblijft om van te leven, als essentiële parameter. "Voor het beschikbaar inkomen hanteren we een richtlijn van minimaal 1.200 euro per maand voor een koppel en 1.000 euro per maand voor een alleenstaande. Naarmate het inkomen stijgt, vermindert ook de relevantie van de 1/3de regel", aldus de bank.

Betaalde prijs

Uit de rondvraag blijkt nog dat bijna zeven op tien jongeren minder dan 300.000 euro betaalden voor hun eerste woning. Er zijn wel grote regionale verschillen: in Vlaanderen betaalde 37 procent tussen de 200.000 euro en 300.000 euro, terwijl in Wallonië de helft van de jongeren minder dan 200.000 euro besteedde aan zijn eerste eigen stek.



Driekwart kon binnen zijn budget blijven, een kwart ging er dus boven. Ofwel omdat men de ideale woonst had gevonden die men niet wilde laten schieten, ofwel omdat het vooropgestelde budget niet haalbaar bleek. Van zij die hun budget overschreden, deden de meesten een beroep op de bank of spaargeld. Een kwart zocht hulp van ouders.



Om toch binnen het budget te kunnen blijven, doen jongeren ook toegevingen. Dertig procent neemt genoegen met een pand met een mindere staat van afwerking, terwijl men ook over het soort woning (vrijstaand, halfopen of rijhuis) vaak water in de wijn doet.