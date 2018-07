Ruim 11.000 aanvragen voor verzekering gewaarborgd wonen jv

01 juli 2018

10u36

Bron: belga 0 Consument In 2017 zijn er in Vlaanderen 11.162 aanvragen ingediend voor de verzekering gewaarborgd wonen. Dat is een lichte daling tegenover de 11.324 aanvragen het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van CD&V-parlementslid Valerie Taeldeman.

Wie een hypothecaire lening heeft lopen en zijn job verliest, kan moeilijkheden ondervinden om die hypothecaire lening verder te blijven aflossen. Met de verzekering gewaarborgd wonen, kunnen burgers zich kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Na een periode waarin het aantal aanvragen piekte, meer bepaald 2014-2015 (met respectievelijk 16.194 en 14.652 aanvragen), viel het aantal aanvragen in 2016 terug naar 11.324. Vorig jaar stabiliseerde het aantal zich op 11.162. Daarvan werden er 9.242 goedgekeurd.

De voornaamste redenen om een aanvraag te weigeren hebben te maken met het niet voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarden, de te hoge verkoopwaarde van de woning of het laattijdig indienen van de aanvraag.

Het grootste aantal aanvragen komt uit Antwerpen (3.199). Veruit het laagste aantal komt uit Vlaams-Brabant (1.198). Dat is ook al jaren zo. "Dit kan verklaard worden door de hogere woningprijzen in Vlaams-Brabant", staat te lezen in het antwoord van minister Homans. Woningen met een waarde van meer dan 320.000 euro (of in bepaalde regio's 368.000 euro) komen sowieso niet in aanmerking voor de verzekering.