Roltabak en sigaretten krijgen neutrale verpakking Redactie

07 september 2018

15u14

Bron: Belga 29 Consument Er komt een neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten in ons land. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) meldt dat ze daarover een akkoord heeft bereikt binnen de federale regering. De maatregel moet helpen om het roken terug te dringen.

"Dit is een zeer belangrijke beslissing die we vandaag nemen. De verpakking van sigaretten en roltabak onaantrekkelijker maken is erg belangrijk in de strijd tegen tabak, dat blijkt ook duidelijk uit buitenlandse voorbeelden. Onze administraties gaan nu meteen aan de slag, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen invoeren in ons land", zegt De Block.

Europa legt een neutrale verpakking op aan alle lidstaten vanaf 2020, maar ons land voert het dus nu al in. Ons land volgt daarmee het voorbeeld van onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Ierland. De neutrale verpakking zal gelden voor sigaretten, roltabak en waterpijptabak.

Antitabaksmaatregelen

De neutrale verpakking kadert in het antitabaksbeleid van minister De Block, met als doelstelling om het aantal rokers dit jaar terug te brengen onder de 17 procent. Daartoe werkte minister De Block al verschillende maatregelen uit. Zo breidde ze de Controledienst voor Tabak en Alcohol uit, verhoogde ze de accijnzen op tabaksproducten al twee keer deze legislatuur en werkte ze een wettelijk kader uit voor de e-sigaret. Onlangs werd via het parlement ook een verbod op roken in de wagen uitgewerkt.

Politieke spelletjes

De aanloop naar dit akkoord liep niet van een leien dakje. Hoewel iedereen voorstander was van een neutraal pakje, koppelden N-VA en CD&V er een voorstel aan om de leeftijdsgrens voor het kopen van sigaretten te verhogen van 16 naar 18 jaar. Voor De Block was dat een brug te ver. "Als je op 16 jaar oud genoeg bent voor seks, ben je dan te jong om sigaretten te kopen? Allez allez, op 16 jaar ben je volwassen", liet ze een jaar geleden nog optekenen in deze krant.

De Stichting tegen Kanker noemde dit soort politieke spelletjes "jammer voor de volksgezondheid", maar nu is de regering toch tot een consensus gekomen.