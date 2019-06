Rockgroepen lanceren eigen pils: “Bier van Metallica is krakend fris”

Consument

Een biertje van Metallica? Of liever een wijntje van The Rolling Stones? Nu het festivalseizoen weer op volle toeren draait, pakken steeds meer rock- en metalbands uit met een eigen bier en/of wijn. Maar of die zich even goed laten smaken als de muziek? Onze vaste sommeliers annex rockchicks staan alvast op de eerste rij. Sepideh proeft zeven rockwijnen , Sofie twaalf even bombastische bieren.