Rijstmerk Uncle Ben's verdwijnt mogelijk uit winkelrekken door "racistische" benaming

18 juni 2020

15u24

Bron: ANP 0 Consument Het merk Uncle Ben’s, bekend van onder meer rijst en sauzen, verdwijnt mogelijk binnenkort uit de winkelschappen. Het merk en het logo wordt door sommigen als racistisch ervaren omdat de bijnaam ‘Uncle’ zou verwijzen naar slavernij. Voor hoofdmerk Mars is dat reden om de naam en het logo van Uncle Ben’s te herzien.

“We weten momenteel nog niet wat de exacte wijzigingen zullen zijn”, aldus het bedrijf in een verklaring. “We evalueren alle mogelijkheden. Luisterend naar consumenten, vooral die binnen de zwarte gemeenschap en onze partners, vinden we dat dit het juiste moment is om het merk Uncle Ben’s te herzien.” Daarbij wordt volgens Mars ook naar het logo van Uncle Ben’s gekeken.

Slavernij

‘Uncle’ was een gebruikelijke bijnaam voor oudere mannelijke slaven of bedienden in het zuiden van de Verenigde Staten om hen niet te moeten aanspreken met ‘meneer’. Zij werden tegen hun wil verscheept vanuit Afrika om uitgebuit te worden. Het logo van Uncle Ben’s toont een oudere zwarte man. Voorheen stond hij uitgebeeld met een strik. Het merk stamt uit 1943. Het plaatje van de zwarte man in het logo kwam er drie jaar later bij.

Eerder werd bekend dat ook Amerikaans pannenkoekenmerk Aunt Jemima verdwijnt. De naam en het logo van het merk is voor sommigen controversieel. Reden voor moederbedrijf Quaker Foods, dat weer onderdeel is van PepsiCo, om het merk te schrappen.

