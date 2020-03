Reynders verduidelijkt: “Consument heeft wél recht op terugbetaling pakketreis, voucher kan niet verplicht worden” Astrid Roelandt

24 maart 2020

17u24 230 Consument Wie zijn pakketreis annuleert of geannuleerd ziet door het coronavirus, hoeft van zijn reisorganisatie geen voucher te aanvaarden, zoals federaal minister Nathalie Muylle (CD&V) enkele dagen geleden zei. “Zo'n voucher aanvaarden mag natuurlijk, maar de consument heeft altijd de keuze om zijn geld terug te vragen”, verduidelijkt Europees Commissaris van Consumentenbescherming Didier Reynders.

Eind vorige week liet minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle weten dat mensen die een pakketreis hebben geboekt - bijvoorbeeld: een combinatie van vlucht en hotel of hotel en huurauto - een reischeque zouden krijgen, als hun reis geannuleerd wordt door het coronavirus. Als iedereen om een terugbetaling vraagt, zou dat een te grote impact hebben op de sector, was de redenering. Wel krijgen klanten het volledige bedrag van hun reis in de vorm van een voucher, die minstens 1 jaar geldig is. Ook wie zelf annuleert, heeft daar recht op.

Keuze

Maar dat strookt niet met de Europese regels, zegt Europees Commissaris van Consumentenbescherming Didier Reynders. Reizigers kunnen zo’n voucher aanvaarden, maar ze hebben ook het recht op een terugbetaling als zij dat zouden willen. “Voor alle duidelijkheid: wij sporen de consumenten niet aan om allemaal hun geld terug te vragen", aldus Reynders. “Het is beter voor de sector dat we mensen stimuleren om te kiezen voor een voucher, maar het moet wel een vrije keuze zijn. Je mag niemand verplichten om een voucher te aanvaarden, want dan verplicht je de consument eigenlijk om een risico te nemen en garant te staan voor de liquiditeit en levensvatbaarheid van de touroperators.”

Waarborg

Om de risico’s voor de consument in te perken, wil Reynders met de lidstaten werken aan een garantieregeling. “Als een touroperator failliet gaat, dan is de consument het geld van zijn voucher in principe kwijt. Dat risico moeten we dus zoveel mogelijk wegnemen, anders gaat niemand voor een voucher kiezen.”

Hoe dan? Eerst en vooral: door ervoor te zorgen dat de touroperatoren niet overkop gaan. Daar zijn al stappen voor gezet. “In België bijvoorbeeld heeft minister Alexander De Croo (Open Vld) een garantieregeling uitgewerkt van 50 miljard, om bedrijven in nood een overbruggingskrediet toe te staan. Ook touroperatoren kunnen daar gebruik van maken. Maar we willen ook een garantieregeling voor de vouchers zelf uitwerken, zodat de consument gerust kan zijn dat hij uiteindelijk zijn geld niet kwijtraakt.”

Muylle: “Al voorzien”

Maar bij minister Muylle benadrukken ze dat ons land al een garantieregeling heeft voorzien voor de vouchers. “Als een operator failliet gaat, dan krijgen de reizigers hun voucher sowieso terugbetaald door het garantiefonds”, klinkt het. “Wij komen dus al tegemoet aan die onzekerheid en iedereen is vol lof over deze regeling. Bovendien hebben reisorganisaties ons ook beloofd dat ze zich soepel zullen opstellen, als mensen om de één of andere reden hun voucher niet tijdig zullen kunnen gebruiken.”

Reynders verwacht wel dat er ook vanuit de reisorganisaties nog een inspanning zal moeten komen om het gros van de consumenten over de streep te trekken. “Als ze willen dat reizigers hun geld niet terugvragen en voor een voucher kiezen, dan zullen ze die optie aantrekkelijker moeten maken. Het is misschien mogelijk om te zeggen: we geven een voucher voor een iets hoger bedrag, of voor een nacht extra bijvoorbeeld. Daar kan men creatief in zijn. Maar het blijft de keuze van de consument.”