Revival van de cocktails gaat door: dit zijn de trends van 2018 Ingrid De Vos

25 april 2018

16u24 1 Consument De revival van de cocktails gaat door. De business groeit nog elk jaar met steeds meer gespecialiseerde bars. Ook almaar meer andere horecazaken pikken de trend op, zegt horeca Vlaanderen. Voor de cafés en festivals zijn er nu ook cocktails op vat. En de betere cocktail? Die stijgt almaar minder naar het hoofd.

"Op grote evenementen komen ze aan de bar handen tekort. Met onze kant-en-klaar-cocktails kunnen ze tot 8 keer sneller bedienen. Nog voor de zomer lanceren we ook partyboxen voor bij u thuis", zegt Jurgen Nobels de start-up Dorst. Een andere start-up, Drink It Fresh, lanceert diepgevroren cocktailmixes. "Die bevat alle ingrediënten voor uw mojito & co: vers limoensap, rietsuiker, infusie van munt en muntblaadjes. De barman schept een lepel in een glas en moet er alleen rum bijdoen." Nog een nieuwigheid op ons terras komt van twee studenten. Jorgo Struyve en Nicolas Destoop maken ijsjes met alchohol, zoals gin tonic-sorbet of Roomijs met koffie en amaretto.

HLN