Resto Chez Moi brengt restaurantbeleving bij je thuis: wij testen het uit

Raak je niet meer binnen in je favoriete restaurant, omdat het aantal tafeltjes door de coronamaatregelen zo beperkt is? Of wil je toch liever thuis in je eigen bubbel genieten van een etentje? Dan is ‘Resto Chez Moi’ een fijne oplossing. Dit nieuwe concept brengt het restaurant letterlijk naar je huiskamer. Wat krijg je op je bord, en wat kost het? Wij steken onze benen onder tafel voor een lekkere test.

Terwijl nogal wat ondernemers covid-19 beschouwden als een aanslag op de zaak die ze met zoveel passie en liefde hebben opgebouwd, betekende het virus voor anderen net een bron van inspiratie. Zo greep het jonge Leuvense bedrijf Kitchenstaff, een soort van interimkantoor voor horecapersoneel, de crisis aan om creatief aan de slag te gaan en nieuwe paden te bewandelen. In normale tijden leveren zij koks en keukenmedewerkers aan horeca, cateraars en feestzalen, maar omdat die sector nog altijd op z’n gat ligt, besloten ze hun aanbod uit te breiden met een coronaproof alternatief. Het resultaat is ‘Resto Chez Moi’ een origineel concept waarbij het restaurant van je keuze letterlijk tot bij je thuis wordt gebracht. Niet te verwarren met de bestaande ‘kok-aan-huis’-formules waarbij je samen met de kok overlegt wat er op tafel komt. Hier eet je wat ook elke dag in het restaurant wordt geserveerd.

Checklist

Het principe is simpel: op restochezmoi.be selecteer je één van de deelnemende restaurants, je kiest een menu of een à la carte-gerecht en je beslist of je er meteen ook de bediening aan tafel (24 euro per uur) bijneemt. De prijs van de chef-kok (42,35 euro per uur) wordt automatisch meegerekend, want die is, gezien het concept, verplicht. Het is namelijk die chef, geleverd door Kitchenstaff, die het eten van het restaurant bij je thuis afwerkt. Als je betaald hebt, wordt je bestelling doorgegeven aan het restaurant in kwestie en ontvang je per mail een checklist, waarin onder meer gevraagd wordt naar de grootte van je oven, het soort gasfornuis dat je hebt en het aantal potten en pannen in je kast. Wat je niet hebt, brengt de chef mee. Servies en bestek hoef je niet te voorzien, want dat heeft het keukenteam sowieso bij. Alleen tafellaken, servetten en glazen dien je zelf klaar te zetten. Verder wordt alle werk — van het ontkurken van de flessen tot de afwas — voor jou gedaan.

Het moeilijkste is dus eigenlijk het kiezen van het restaurant. Omdat ‘Resto Chez Moi’ nog behoorlijk nieuw is, is de keuze voorlopig beperkt tot acht zaken. In geen enkel van die resto’s zijn we al gaan eten en dus laten we ons leiden door het aangeboden menu. Dat van restaurant Wingerd in Vorselaar spreekt ons het meest aan. Een paar keer klikken en we hebben een feestje voor zes personen geregeld. Zonder drank, daar zorgen we zelf voor, maar wel met bediening aan tafel. Dat betekent een meerkost van 72 euro, maar zonder lijkt de restaurantervaring toch niet helemaal compleet.

Luxe went

De avond zelf maken we kennis met ons keukenteam: chef-kok Taha en maître Patrick staan drie uur tot onze dienst. De piepjonge chef van 25 blijkt niet van de minste. Hij werkte vijf jaar bij Likoké, het restaurant van Piet Huysentruyt, met wie hij voor Njam TV ook ‘Likoké on Tour’ maakte. Vandaag combineert hij z’n job bij Kitchenstaff met avondshifts in The Glorious en Nuance. Vóór de coronacrisis wilde hij starten met z’n eigen zaak — alle berekeningen waren gemaakt —, maar dat plan zit nu even in de koelkast. «Maar koken bij mensen thuis is ook een hele uitdaging», lacht Taha. «In een restaurant weet je precies wat er op je wacht, maar bij particulieren kan je altijd voor verrassingen komen te staan.»

De angst om door een echte chef weggezet te worden als een vuilerik was vele malen groter dan mijn afkeer van aangekoekt vet

Om Taha’s taak zo pijnloos mogelijk te maken, was ik de dag voordien al in actie geschoten. De oven — de hemel zij geprezen voor die zelfreinigende functie — was spic en span en ook mijn frituurpot had een grondige schuurbeurt gekregen. Een klusje waar ik een bloedhekel aan heb, maar de angst om door een echte chef weggezet te worden als een vuilerik was vele malen groter dan mijn afkeer van aangekoekt vet. Stress! Maar eerlijk is eerlijk: het dekken van de tafel na en het aanwijzen van de drank, was dat alles wat ik hoefde te doen. Vanaf het moment dat de chef en zijn maître arriveerden, was ik te gast in mijn eigen huis. En voelde dat de eerste tien minuten enigszins ongemakkelijk, dan leek het tegen het einde van de avond de normaalste zaak van de wereld dat mijn glas vanzelf werd bijgevuld nog voor het leeg was. Luxe went snel.

Fijne avond

Over de rest van het etentje kunnen we kort zijn: wat er op het bord kwam, was zo lekker dat we spijt hadden dat we geen zesgangenmenu hadden genomen. En misschien nog belangrijker: in geen enkel restaurant hebben we ooit zo’n fijne avond gehad als in ‘Resto chez Moi’. Nergens is het beter dan thuis. En al helemaal niet als je niet zelf hoeft te koken, want de stress die dat hoe dan ook met zich meebrengt, is dankzij dit concept compleet van de baan. Er moeten geen boodschappen gedaan worden, geen mis-en-place, geen gerechten à la minute bereid terwijl je gasten aan tafel ondertussen de grootste lol hebben. En als er iets mislukt, is dat niet jouw schuld, maar die van de chef. Je hoeft je bovendien geen zorgen te maken over de berg afwas die aan het einde van zoveel gezelligheid op je staat te wachten. Het enige wat je de dag nadien nog moet doen, is je tafellaken in de was steken. En nagenieten. Was dit ‘Komen Eten’, we hadden met vlag en wimpel gewonnen.

Ons oordeel

ETEN

We zijn nog nooit in restaurant Wingerd gaan eten, maar eigenlijk zijn we ook zo al vrij zeker dat de kwaliteit van wat wij op ons bord kregen gelijkwaardig is aan wat er in het restaurant zelf wordt geserveerd. Alle gerechten waren tot in de puntjes afgewerkt en Taha zorgde ervoor dat ze als heuse kunstwerkjes op het bord verschenen. Die mini-taco’s! Dat tomatenijs! Smaken verschillen, maar aan onze tafel was iedereen unaniem: sterrenniveau.

BEDIENING

Niks zo vervelend als tijdens een etentje voortdurend te moeten opstaan om glazen bij te vullen of borden aan te slepen/af te ruimen. Maître Patrick is dan ook elke cent waard. Strak in het zwarte pak, met dito mondmasker en met witte handschoenen aan bediende hij ons als waren we de koninklijke familie in eigen persoon.

SFEER

De sfeer aan tafel maak je uiteraard altijd helemaal zelf, maar omdat je gewoon lekker in je eigen huiskamer zit, gaat het er sneller ongedwongen aan toe en dat is, zeker als er kinderen mee aan tafel zitten, een absolute plus. Een vork die tegen de grond klettert, een schaterlach die net iets te luid klinkt of een zatte nonkel die voor het dessert per se wil kleurenwiezen: niemand krijgt er bij je thuis rode kaken van.

Ons menu

AMUSES

• Oesterzwam - picillo

• Doosje om te ontdekken

• Grissini - huisgedroogde picahna ‘cecina’

• Taco - tartaar ‘Piemontese’

• Kropsla - lam

• Chicken nuggets

CEVICHE

• Gepekelde heek - framboos - rode biet

LANGOUSTINE

• Gepofte wortel - gefermenteerde wortel - curry

IBERICO

• Ribs - kabsa - knolselder

TOMAAT

• Aardbei - basilicum - venkel

Zoveel kost het

• Viergangenmenu resto Wingerd: €58 x 6 = €348

• Chef-kok: 42,35/uur x 3 = €127,05

• Bediening: €24/uur x 3 = €72

TOTAAL: €547,05

