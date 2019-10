Repareren, niet recycleren: onze toestellen gaan te rap kapot Al meer dan 9.000 klachten bij Test Aankoop Fien Tondeleir

17 oktober 2019

16u35 12 Consument Test Aankoop kreeg sinds 2016 al meer dan 9.000 klachten binnen over - vooral - wasmachines, printers en gsm’s die te rap kapot gaan en niet meer hersteld kunnen worden. Europa grijpt in: vanaf 2021 moeten alvast koelkasten, (vaat)wasmachines en televisies beter te repareren zijn.

Test Aankoop had er eind 2016 genoeg van: van wasmachines die na drie jaar dienst weigerden, niet toevallig net ná het verlopen van de garantietermijn, van kapotte tandenborstels waarvan de batterijen bleken vastgelijmd. Van printers ook die niet meer te fiksen waren nadat hun inktpatroon was vastgelopen en van laptops waar fabrikanten geen reserveonderdelen voor aanboden. De consument deelde dezelfde ergernissen: het meldpunt ‘Te Rap Kapot’ telt na drie jaar 9.116 klachten. 15% ervan gaan over smartphones - vooral defecte schermen en batterijen die te snel leeglopen -, printers (9%) en wasmachines (8,5%). Van alle aangemelde producten kon uiteindelijk maar een kleine minderheid (17,5%) hersteld worden. Alle andere toestellen waren rijp voor het containerpark, terwijl u en ik een kapotte Senseo nochtans zelf eenvoudig kunnen fiksen door één klein magneetje te vervangen in het waterreservoir bijvoorbeeld, zoals een nieuwe campagnevideo toont.

Toestellen nodeloos dumpen is niet alleen onplezierig voor de portemonnee, maar zeker voor het milieu. Als alle apparatuur in Europa gemiddeld één jaar langer zou meegaan, zou er boven onze hoofden 4 miljoen ton minder CO2 uitgestoten worden tegen 2030, het equivalent van 2 miljoen auto’s (het gaat om de energie die nodig is om nieuwe toestellen te produceren en te verdelen en oude te verwerken, red.) Om ook onze smartphone te maken, wordt er 72% CO2 uitgestoten.

Reserveonderdelen

Test Aankoop was de eerste die het probleem van ‘vervroegde of geplande veroudering’, zoals het fenomeen ook heet, via een meldpunt aankaartte. Nu, drie jaar later, kunnen consumenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje hetzelfde doen. Alle betrokken organisaties krijgen daarvoor de (geldelijke) steun van de Europese Commissie. Die eist enerzijds via zogenaamde ‘ecodesign-normen’ dat fabrikanten hun apparaten veel duurzamer maken door ze beter herstelbaar te maken en dat iedereen - maar vooral professionals - reserveonderdelen kunnen krijgen “gedurende tien jaar én met een levertermijn van maximaal 15 dagen”. Voor koelkasten, wasmachines, afwasmachines en televisies treedt dat ‘recht op reparatie’ in voege vanaf maart 2021. Ze krijgen daarvoor ook een label.

“Iedereen zou bij de aankoop van een nieuw toestel grondig geïnformeerd moeten worden hoelang het precies zal meegaan”, zegt Simon November van Test Aankoop nog. “Maar zover zijn we nog niet. De belangrijkste overwinning nu zit hem in het feit dat producten gemaakt moeten worden om te herstellen en niet zozeer om te recycleren. Dat is een groot verschil. Het is onze hoop uit alle data die nu verzameld worden te weten te komen welke wisselstukken in toestellen kwetsbaar zijn. Denk maar aan een mixer die te rap kapot gaat omdat de tandwieltjes uit pvc bestaan terwijl dat beter in metaal zou zijn.” Die informatie is nodig om ook toestellen zoals laptops en smartphones in de toekomst reparatienormen op te leggen.

Gaan ‘te rap kapot’

1. Smartphones (15%)

Vooral problemen met scherm (21%) & batterij (16%)

2. Printers (9%)

Vooral problemen met printkop (34%) & inktpatroon (16%)

3. Wasmachines (8,5%)

Vooral elektrisch probleem (12%) & stopt tijdens het draaien (11%)

4. Vaatwassers (6,3%)

Vooral problemen met afvoerpomp (22%)

5. Televisies (5,1%)

Vooral problemen met scherm (50%)

* 14% had nog geen levensduur van zes maanden

* 68% was nog geen drie jaar oud

* Amper 7% ging vijf jaar mee of langer

* Amper 17,5% kon worden hersteld

Meest betrouwbare merken

Laptops: MSI, Microsoft & Apple

Printers: Xerox, Samsung & Ricoh

Smartphones: OnePlus, Lenovo & Motorola

Wasmachines: Miele, Siemens & LG

* Dat blijkt uit een enquête kleine huishoudtoestellen (33.300 consumenten), grote huishoudtoestellen (51.200 consumenten en hightech (42.300 consumenten)