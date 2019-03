Rente woonleningen op laagste peil ooit Johan Van Geyte

29 maart 2019

08u01

Bron: spaargids.be 0 Sparen Lenen is nog nooit zo goedkoop geweest. De recente terugval van de rente op Belgisch staatspapier maakt dat de rente op woonkredieten is teruggevallen tot een evenaring van het diepterecord, zo blijkt uit cijfers van de vergelijksite Spaargids.be .

Voor een lening van 20 jaar met een vaste rentevoet werd een tarief van 1,29% genoteerd. Dat is een evenaring van het laagterecord uit februari 2016. Voor een lening met vaste rente op 25 jaar haalde iemand bij diezelfde bank een tarief van 1,50% binnen, het laagste ooit genoteerd bij Spaargids. Het laagste tarief zegt natuurlijk niet altijd alles. Het kan vertekend worden door speciale omstandigheden. Maar ook het gemiddelde van de beste drie onderhandelde rentevoeten - dus reële tarieven onderbouwd met een schriftelijke bevestiging - zit op laagterecords. Voor een lening met vaste rente op 20 jaar bedraagt het 1,36%. Dat is amper iets hoger dan de 1,33% die ooit werd gehaald. Voor de lening op 25 jaar is er met 1,53% wel een nieuw laagterecord.

Laagste rente door gepersonaliseerde prijszetting?

Dat KBC tweemaal als laagste noteert, noemt de bank “wellicht een toevalligheid” en geen algemene beleidslijn. Sinds enige tijd werkt ze met een sterk gepersonaliseerde prijszetting, waarbij er naargelang het risicoprofiel en het globale klantenbeeld redelijk wat prijsverschil kan optreden. Insiders benadrukken evenwel dat KBC zich momenteel erg agressief gedraagt op de markt, en volop bezig is om marktaandeel in te pikken van concurrenten.

