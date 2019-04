Rente woonlening historisch laag: dit moet u weten Johan Van Geyte

17 april 2019

08u00

Bron: spaargids.be 1 Sparen Nog nooit stond de Nog nooit stond de rente op hypothecaire leningen zo laag als vandaag. Is dit dan het ideale moment om een krediet af te sluiten en een eigen woning te kopen?

Goedkope lening

De Nationale Bank mag dan wel stellen dat de banken hun woonleningen te goedkoop prijzen, in de praktijk blijven ze laagterecords halen. Op ons forum - waar kredietnemers hun bedongen leningen delen - kon iemand onlangs uitpakken met een verkregen tarief van 1,29 procent, voor een lening met vaste rente op 20 jaar bij KBC. Voor een lening met vaste rente op 25 jaar haalde iemand bij diezelfde bank zelfs een tarief van 1,50% binnen.

Zo’n laagterecords zeggen natuurlijk niet alles, want die kunnen fel vertekend worden door speciale omstandigheden. Maar ook het gemiddelde van de beste drie onderhandelde rentevoeten zat eind maart op een erg laag peil. Voor een lening met vaste rente op 20 jaar bedroeg het 1,36 procent. Voor de lening op 25 jaar was het 1,53 procent.

Tip: Bekijk hier welke tarieven andere mensen kregen van hun bank.

Fiscale onzekerheid

Wie op zoek is naar een woning, weer dat goedkope financiering niet de enige factor is om rekening mee te houden. Zo spelen de prijzen van vastgoed net zo hard mee: wie zou nu vastgoed kopen als de prijzen straks 10 procent zakken?

Lees ook: Zo onderhandelt u de beste leningvoorwaarden

Voorlopig ziet het er wel niet naar uit dat de vastgoedprijzen zo’n terugval gaan zien, en hier wijzen de experts opnieuw naar de lage rente. De verklaring? Door de lage rentes kunnen méér mensen dan vroeger woonleningen afbetalen, wat de biedprijzen blijft ondersteunen. Een tweede reden is de populariteit van vastgoed als investering - we weten allemaal dat het spaarboekje niet zoveel opbrengt, en in aandelen beleggen blijft voor veel mensen een hoge drempel.

Het grootste risico op een prijscorrectie op korte termijn schuilt momenteel vooral in de fiscale onzekerheid. Er is namelijk een begrotingstekort én de verkiezingen komen eraan. De vraag is dan ook of de nieuwe regeringen vastgoed zwaarder gaan belasten om zo het begrotingstekort (deels) weg te werken.

Tip: Vergelijk hier de laagste woonleningen in uw buurt.

Lees ook:

Goedkoop renoveren doet u met een energielening

Wat zijn de voor- en nadelen van een digitaal woonkrediet?

Laat online gratis waarde van uw droomhuis schatten

Bron: spaargids.be