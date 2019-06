Rente historisch laag: ideaal moment om een huis te kopen? Kurt Deman

12 juni 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De tarieven voor een woonkrediet blijven historisch laag. De gemiddelde vaste rente op twintig jaar bedraagt nu 1,73%. Het ideale moment om een woning te kopen, zo oordeelt de Belg. Maar is dat wel altijd het geval?

Het gemiddelde rentetarief voor een woonkrediet halveerde de afgelopen vijf jaar. Wie nu minstens twintig procent van de lening zelf financiert, duikt veelal onder de twee procent. Onze bezoekers getuigen zelfs over nog scherpere voorwaarden, met een rentevoet van 1,28% als uitschieter. In combinatie met de fiscale voordelen van een woonkrediet lijkt het voor de Belg wel nu of nooit om zijn bouw- en verhuishonger te stillen. De Belgische notarissen voerden het eerste kwartaal van 2019 een recordaantal vastgoedtransacties uit. Het aantal steeg met maar liefst acht procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Tip: Bekijk hier de allerlaagste rentes voor woonleningen.

Hogere huizenprijzen

Of die kooplust altijd aangewezen is, hangt in grote mate af van de woningprijs. De mediaanprijs in ons land voor een gesloten of halfopen bebouwing bedroeg vorig jaar 200.000 euro. Voor een open bebouwing betaalde u gemiddeld 285.000 euro. Appartementen kostten 182.000 euro. De prijsstijgingen voor de drie woningtypes bedroegen ten opzichte van 2017 respectievelijk 5,3%, 2,9% en 2,5%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende de sterkste prijstoename, gevolgd door Vlaanderen en Wallonië. De prijzen stegen in 2018 sneller dan de inflatie (2,05%). Al lijkt er een kleine kentering ingezet. De gemiddelde prijs van een huis in België zakte tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent ten opzichte van eind vorig jaar.

De forse stijging van de woningprijzen vlakt het voordeel van de lagere rente dus in grote mate of zelfs volledig uit. Dat valt te verklaren door het principe van de communicerende vaten. Uit vrees voor een renteverhoging hopen veel mensen nu te genieten van de lage rentevoeten. Die verhoogde vraag duwt de woningprijzen de hoogte in. De verkoper, makelaar of bouwfirma weet maar al te goed dat u tegenwoordig van voordelige rentetarieven geniet en zal die ook in zijn prijscalculatie opnemen.

Afgeleide producten

Wie bij een bank informeert over een hypothecaire lening krijgt niet meteen het voordeligste rentetarief voorgeschoteld. Vaak komt de financiële instelling pas met een lagere hypothecaire rente over de brug wanneer u bij haar ook een brand- en schuldsaldoverzekering afsluit. Aangezien de bank door de lage rentevoet nog weinig winst maakt op een woonkrediet, hoopt zij dat via de afgeleide producten enigszins te compenseren. Wat u wint bij een goedkope lening, kunt u daar dus voor een stuk opnieuw verliezen.

Vergelijken en onderhandelen

De consument houdt bij voorkeur altijd het totaalplaatje voor ogen. De lage rentevoet vormt een mooi stimulans, maar mag niet verblindend werken. U doet er goed aan voor zowel de aankoop van uw woning, de rentetarieven als de brand- en schuldsaldoverzekering de beste voorwaarden te vergelijken en te onderhandelen.

Tip: Bekijk hier de beste tarieven voor woonleningen van het moment.

Lees ook:

Hou rekening met alle kosten van uw woonkrediet

Woonleningen blijven te goedkoop

Banken verstrekken record aan woonleningen

Bron: spaargids.be