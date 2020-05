Renovatielening nodig voor heropbouw woning? Wacht tot 2021 Kurt Deman

13 mei 2020

08u30

Bron: spaargids.be 1 Sparen Veel woningen zijn in een zodanig slechte staat dat een afbraak en een al dan niet gedeeltelijk heropbouw een logische optie vormen. Aangezien die operatie in de meeste gevallen gepaard gaat met een grotere milieuwinst dan bij een traditionele verbouwing, wil de Vlaamse Regering zulke initiatieven stimuleren. Veel woningen zijn in een zodanig slechte staat dat een afbraak en een al dan niet gedeeltelijk heropbouw een logische optie vormen. Aangezien die operatie in de meeste gevallen gepaard gaat met een grotere milieuwinst dan bij een traditionele verbouwing, wil de Vlaamse Regering zulke initiatieven stimuleren. Spaargids.be somt op wat u moet weten.

De Vlaamse Regering wil het registratietarief voor zulke renoveringen in 2021 verlagen tot vijf procent. Daar tegenover staat dat de rentevoeten voor de aankoop en renovatie van een woning bijzonder laag blijven. Stelt u uw plannen beter nog even uit of hapt u nu best al toe?

Verlaagde tarieven

Wie een huis of appartement koopt, moet bovenop de aankoopsom verkooprechten of registratiebelasting betalen. Naast het algemene tarief van 10% maakt u mogelijk aanspraak op een verlaagd tarief. Sinds de zomer van 2018 gold een tarief van 7% voor de aankoop van de enige woning, op voorwaarde dat de koper er binnen de twee jaar ging wonen.

Sinds januari 2020 is dat tarief gezakt tot 6% als gedeeltelijke compensatie voor de afschaffing van de woonbonus. Wie er zich bij de aankoop van zijn enige eigen woning toe verbindt om die ingrijpend energetisch te renoveren, betaalt 5% registratietarief.

De Vlaamse Regering wil dat tarief vanaf 2021 ook toepassen bij een sloop gevolgd door (gedeeltelijke) wederopbouw. De achterliggende gedachte is dat uit het puin van de verouderde woning een meer energiezuinige woonst herrijst. Om zich daarvan te verzekeren zal de Vlaamse Regering de koper weliswaar enkele specifieke voorwaarden opleggen.

Groene lening = gunstige rentevoeten

De energetische renovatiewerken kunt u financieren met een krediet met een laag jaarlijks kostenpercentage. Voor een ‘groene’ lening van 15.000 euro met een looptijd van 36 maanden geldt bij KBC een jaarlijks kostenpercentage van 1,35%, tegenover 2,50% voor een klassieke renovatielening bij dezelfde grootbank. Het spreekt voor zich dat aan dergelijke groene renovatieleningen specifieke criteria verbonden zijn, onder meer op het vlak van het type werken en de gebruikte materialen.

Ook de rente voor de financiering van de aankoop van de woning blijft nog altijd gunstig. De rentebarometer van Immotheker wijst op een gemiddelde rentestand van 1,37% voor een lening op twintig jaar met vaste rentevoet. Die daling tekent zich dus ook tijdens de coronacrisis verder af. Het kan zelfs nog scherper: consumenten deelden met Spaargids.be al goedgekeurde offertes van minder dan 1%, met 0,91% als absolute uitschieter.

Wachten of toehappen?

De verlaagde registratierechten om een woning te kopen en die vervolgens te slopen en terug op te bouwen, treden pas vanaf 2021 in voege. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de rentevoeten tegen de jaarwisseling met meer dan een procentpunt stijgen, maar een beperkte correctie is zeker niet uitgesloten. Hebt u schrik dat een project u door de vingers glipt indien u de aankoop nog enkele maanden uitstelt? Dan neemt u nu misschien wel beter het zekere voor het onzekere.

Premies en btw-verlaging

In dertien Vlaamse steden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas) moet u slechts 6% btw betalen voor de sloop en heropbouw van een woning. In alle andere gemeenten betaalt u 21% btw.

Particulieren die niet in één van die dertien steden wonen, kunnen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De toelage is beperkt tot één premie van 7.500 euro per bouwproject. De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Strengere energie-eisen: zo betaalt u die dure investeringen aan uw woonst

Zo pakt u die verbouwingen financieel slim aan

Is een eigen woning nog wel haalbaar voor jongeren?

Bron: spaargids.be.

Meer over Aalst

Antwerpen

Brugge

Dendermonde

Genk

Gent

Hasselt

KBC