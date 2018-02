Renovatiekosten: meenemen in uw hypotheek of kiezen voor aparte lening? Dries Van Damme

13 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 2 Consument Vaak komen er bij renovaties hoge kosten kijken. Lenen kan een oplossing zijn om de financiële druk te verlichten. Blijft de vraag of u dergelijke kosten best meeneemt in uw woonlening of beter een renovatielening afsluit.

Begin met het budget

Wie een huis bezit, is vroeg of laat aan renovaties toe; badkamers en keukens kunnen na verloop van tijd zeker eens een opfrissing gebruiken. Veel oudere huizen zijn slecht geïsoleerd; u kunt dan beter gaan renoveren in plaats van het geld via al te dure energiefacturen te laten wegsijpelen.

Als uw renovatieplannen concreet worden, rijst meteen de vraag wat dat zal kosten. Een budget bepalen staat dan ook als eerste op uw to-do-lijstje. Een wijze raad voor beginners: iedereen die al een renovatie achter de rug heeft, zal beamen dat de kans vrij groot is dat u uw vooropgezette budget overschrijdt. Om op veilig te spelen, voegt u aan de geschatte kosten dus best 5 à 10 procent marge toe.

Eens het budget vastligt, is de lening vaak het volgende punt op de agenda. En daar zijn diverse opties mogelijk.

Optie 1: kies voor een aparte renovatielening

De eerste is een aparte renovatielening afsluiten. Flexibiliteit is hier het grote voordeel: er zijn geen waarborgen vereist en de administratieve afhandeling kan snel gebeuren. Ook een notaris is niet nodig. Bovendien zult u in de praktijk gemakkelijker aan een renovatielening raken dan aan een hypothecair krediet.

Maar er is ook een belangrijk nadeel. Zo hangt aan een aparte lening een hogere rente vast dan aan een hypothecair krediet.

Ter voorbeeld: als u een renovatielening afsluit bij KBC of Belfius, voor een bedrag van 15.000 euro, terug te betalen op twee jaar, dan bedraagt de rente 2,70 procent. Banken hanteren ook vaak een maximumleenbedrag. Dat kan een probleem vormen als u voor een duurdere renovatie staat.

TIP: hier kan u de verbouwingsleningen van meer dan twintig financiële instellingen vergelijken. Als u het gewenste kredietbedrag en de duurtijd van de lening kiest, ziet u meteen hoeveel elke renovatielening kost, samen met de JKP en de voorwaarden.

Optie 2: hergebruik uw hypotheek

Een andere mogelijkheid is om uw huidige woonlening te herzien en daarin de renovatiekosten mee te nemen. Vooral voor grotere bedragen is dat systeem vaak interessanter. U moet dan wel al een deel van de lopende hypothecaire lening hebben afbetaald en voldoende terugbetaalcapaciteit hebben om extra te lenen.

Hoe werkt het systeem concreet? Als u maandelijks hetzelfde bedrag betaalt om uw woonlening af te lossen, dan zijn er in het begin veel interesten en weinig kapitaal verschuldigd. Naarmate de looptijd vordert, wordt het aandeel kapitaal groter en de intresten kleiner. Door uw hypotheek voor uw renovatie te hergebruiken, is het mogelijk om het vrijgekomen kapitaal te gebruiken voor de verbouwing.

Als er voldoende kapitaal vrij is, hoeft u geen nieuwe hypotheek aan te vragen en moet u dus niet opnieuw notariskosten betalen. U betaalt alleen dossierkosten. Ook dat is een groot financieel voordeel.

Optie 3: sluit een nieuwe hypotheek af

Is er niet voldoende kapitaal vrij binnen uw huidige hypotheeklening, dan kunt u voor hoge bedragen – meer dan 50.000 euro – overwegen om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Dat zal dan wel akte- en notariskosten met zich meebrengen. Tegelijk ligt de rente een stuk lager dan bij een renovatielening. Die afweging zal u dus moeten maken voor uw persoonlijke situatie.

TIP: wil u een duidelijk beeld van de huidige rentes voor hypotheekleningen? Hier vindt u een handig overzicht.

Optie 4: kies voor een groene energielening

Als uw verbouwing een energiebesparende investering omvat, dan kan een groene energielening een interessant alternatief zijn. Voorwaarde is dat de helft van de verbouwing uit energiebesparende investeringen bestaat. Denk aan: hoogrendementsbeglazing, nieuwe isolatie, zuinige energiesystemen, enzovoort.

Doorgaans ligt de rente voor zulke leningen lager dan bij een zuivere renovatielening.

Ter voorbeeld: bij KBC en Belfius betaalt u voor een energielening 1,90 procent op een bedrag van 15.000 over een periode van twee jaar.

Dat is 0,80 procent minder dan bij de gewone renovatielening.

Ook interessant om te weten is dat u in diverse gemeenten een aanvullende energielening kan aanvragen. De leningsvoorwaarden verschillen per gemeente.

