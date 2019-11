Leefmilieu Brussel Gesponsorde inhoud Renovatie van uw woning: 5 redenen om een beroep te doen op Homegrade Advertorial van Leefmilieu Brussel

07 november 2019

08u00 0 Consument U woont in Brussel en wil uw woning renoveren? Homegrade biedt gratis begeleiding op maat aan voor de huurders en eigenaars.

U wil uw woning renoveren of werken uitvoeren in de woning die u net hebt gekocht? Isolatie van het dak, de muren, vervanging van de ramen, installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen of een nieuwe verwarmingsketel... Bouw- of renovatiewerken aanvangen betekent een keuze moeten maken tussen materialen en technieken om de isolatie, het comfort, de klimaatimpact en de uitgaven te optimaliseren. Het is niet altijd gemakkelijk om er wijs uit te geraken! De deskundigen van de vzw Homegrade, een vereniging die wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, begeleiden u bij de concretisering van uw project.

Vijf goede redenen om een beroep te doen op hun diensten:

1. Adviezen voor de premies. De renovatiewerken kunnen worden ondersteund door premies, specifieke leningen of groenestroomcertificaten. Homegrade begeleidt u in het doolhof van de mogelijkheden: toegangsvoorwaarden, procedures, raming van het potentiële bedrag en zelfs begeleiding bij de opstelling van uw kandidaatsdossiers.

2. Een energiediagnose bij u thuis. Zijn uw energiefacturen hoog en hebt u de indruk dat uw woning niet erg performant is? Een deskundige van Homegrade komt ter plaatse de sterke en zwakke punten van uw woning evalueren om de beste oplossingen inzake energiebesparing te bepalen. Jullie zullen samen een actieplan opstellen, van kleine dagelijkse gebaren die moeten worden ingevoerd tot belangrijkere renovatiewerken die moeten worden overwogen.

3. Een technische begeleiding. Welke materialen zijn te verkiezen voor uw energierenovatie? Welk type van isolatie? Is het relevant fotovoltaïsche zonnepanelen of andere hernieuwbare energiesystemen te installeren? Tegen welke prijs en met welke deskundigen? Allemaal vragen die een Homegrade-adviseur samen met u kan overlopen, afhankelijk van uw behoeften, uw levenswijze en uw budget.

4. Een gepersonaliseerde en transversale interventie. De Homegrade-adviseur begeleidt u bij elke stap wanneer u investeert in renovatiewerken: isolatie, aanpassing van het raamwerk, vervanging van een verwarmingsketel,... Hij/zij geeft u advies over de bestekken, de technieken en de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning. Hij/zij begeleidt u zo in een duurzaam renovatieproces en draagt bij tot de verhoging van de waarde van uw woning.

5. Lezingen en workshops. Homegrade stelt een programma voor bestemd voor particulieren die meer willen weten over diverse thema’s inzake de renovatie van de woning: de EPB-verwarmingsregelgeving, de akoestische isolatie, het asbestverwijderingsproces, de behandeling van vochtproblemen,... Download het programma online!

De vzw Homegrade is toegankelijk met of zonder afspraak op het Infopunt (Queteletplein 7, 1210 Brussel) van dinsdag tot vrijdag van 10h tot 17h en op zaterdag van 14h tot 17h. Contact: 1810 - info@homegrade.brussels.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.