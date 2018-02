Rendement van 13,5 procent: "Het is het moment om in postzegels te investeren" Postzegels worden 10 cent duurder Bieke Cornillie

26 februari 2018

17u10

Bron: eigen berichtgeving 7 Consument Wie slim is, belegt deze week in postzegels. Die worden volgende week immers 10 cent duurder. Nu nog een voorraadje inslaan, kan dus tientallen euro's opleveren.

"Ik heb er mij meteen 10.000 aangeschaft." Uitgever Piet De Baets heeft het goed gezien: BPost verhoogt vanaf 1 maart haar tarieven voor de binnenlandse post. Een gemiddelde prijsverhoging van 4,7 procent, kondigden ze begin februari aan. Voor postzegels is dat echter een pak hoger. Die worden goed 13,5 procent duurder, van 0,74 euro vandaag naar 0,84 euro volgende week. Als je ze per tien koopt dan toch. Per stuk zullen zegels voor een genormaliseerde zending 0,87 euro kosten.

