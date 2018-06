Rekening niet betaald? Telecomoperator kan je telefoon, tv of internet niet zomaar meer afsluiten Heidi Gabel

30 juni 2018

00u00 45 Consument Telecomoperatoren zullen hun klanten vanaf dit weekend moeilijker zonder telefoon, tv of internetverbinding kunnen zetten wanneer zij hun factuur niet betalen. Ook de rappelkosten gaan naar beneden, zo staat in de aangepaste telecomwet.

Je factuur vergeten te betalen door een fout in de postbezorging, verhuis of gewoon een kleine vergetelheid? Kan iedereen overkomen. Maar telecomoperatoren durven al vlug door te tellen in hun rappelkosten. "Voor een eerste rappel betaal je 10 euro bij Telenet, 15 euro bij Proximus en 15% van je factuurbedrag bij Orange", weet Simon November van Test Aankoop. "Als de klant niet binnen vijftien dagen betaalt, kan de operator bovendien de dienstverlening stopzetten."

Die kosten worden voortaan aan banden gelegd, en het zal zeker dubbel zolang duren vooraleer je zonder telefoon, tv of internetverbinding valt. "Een eerste rappel is vanaf nu altijd gratis, voor een tweede mag een operator maximaal 10 euro aanrekenen", weet November.

"Bovendien is er een extra tussenstap ingevoerd, waarbij operatoren nog steeds noodoproepen moeten toelaten en een internetverbinding aan lage snelheid voorzien. Zo krijgen klanten de kans hun rekeningen nog te betalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de dienstverlening alsnog volledig stopgezet."

Daarnaast is er ook een wetsvoorstel ingediend, dat voorschrijft dat grote pannes financieel vergoed moeten worden. Begin dit jaar vielen nog tienduizenden Proximus-klanten urenlang zonder verbinding door een storing in de datacenters van de operator. Zij kregen later als commerciële geste twee weken gratis toegang tot enkele betaalzenders. Veel klanten vonden die zenders echter maar niets, en hadden liever hun factuur wat zien zakken.

"Na de zomer of tegen het einde van het jaar zou er een nieuwe maatregel in werking moeten treden, die een financiële vergoeding van één dag voorziet bij pannes van langer dan 12 uur. Wie bijvoorbeeld een abonnement van 50 euro heeft, krijgt dan 1,6 euro terug", aldus November.