Reisorganisatie TravelBird vraagt uitstel van betaling aan en zet onlineverkoop van reisaanbiedingen stop KVE

31 oktober 2018

11u07

Bron: ANP, Travelbird, Belga 17 Consument De Nederlandse reisorganisatie TravelBird, die ook in België actief is, heeft uitstel van betaling aangevraagd. De onderneming met 310 medewerkers is in financiële problemen gekomen en het is niet gelukt om snel extra financiering te regelen. V andaag heeft de reisorganisatie de onlineverkoop van reisaanbiedingen moeten stopzetten.

Reizigers hoeven volgens het bedrijf niet bang te zijn voor problemen. Mensen die een reis via TravelBird hebben geboekt, zijn gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van de Nederlandse Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Ook Belgische gedupeerden moeten daar aankloppen, luidt het bij het Belgische Garantiefonds Reizen.

Vorige week waren er al tekenen dat er iets niet goed zat bij TravelBird. Tientallen vakantiegangers konden op hun bestemming hun hotel niet in, omdat de reisorganisatie de rekening niet had betaald. De Nederlandse Consumentenbond maakte zich direct zorgen, maar TravelBird sprak van “seizoensfluctuaties'' en dacht de problemen nog wel het hoofd te kunnen bieden. “Helaas is dat niet tijdig gelukt'', aldus de onderneming. De verkoop van onlinereisaanbiedingen is stopgezet.

TravelBird is na de start in 2010 explosief gegroeid en was in de eerste helft van dit jaar voor het eerst winstgevend. De afgelopen jaren hebben in totaal ruim 7 miljoen mensen een reis geboekt bij TravelBird.

“TravelBird is al haar reizigers blijvend dankbaar dat zij voor TravelBird gekozen hebben gedurende alle jaren”, klinkt het in een persbericht.

Hoe het verder moet met de 310 medewerkers van TravelBird, is niet duidelijk.