Reisannuleringsverzekering: waarom zijn er zo vaak klachten? Johan Van Geyte

02 juli 2019

09u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Zeven op de tien mensen die hun reisannuleringsverzekering aanspreken, doen dat wegens ziekte. Dat is ook een normale reden om van de reis af te zien. Toch is er geregeld discussie over. Bij de ombudsdienst van de verzekeringssector is de weigering van verzekeringsmaatschappijen om bij ziekte de kosten op zich te nemen dan ook een hoogvlieger.

Een reisannuleringsverzekering kan zeker nuttig zijn. Als u door onverwachte gebeurtenissen niet op reis kunt vertrekken of uw reis onderweg moet afbreken, zal de verzekeraar de kosten op zich nemen.

De meest voorkomende redenen om niet op reis te kunnen vertrekken of de reis vervroegd af te breken, zijn ziekte (70%), ongeval (10%), overlijden in de familie (10%), arbeidsomstandigheden (werk gevonden, vakantie ingetrokken, ontslag,…5%) en administratieve omstandigheden (aanwezigheid op de rechtbank vereist, herexamen, problemen met reisdocumenten,…5%). Andere mogelijkheden die minder voorkomen, zijn ernstige schade aan de woning, een echtscheiding of een herexamen.

Discussie

Wie een reisannuleringsverzekering afsluit, doet er altijd goed aan om de voorwaarden van de polis te lezen, vooral dan over de tussenkomst bij ziekte. Bij een basispolis worden aandoeningen die de verzekerde al had op het moment van het afsluiten van de verzekering en waarvan hij zich bewust was uitgesloten. Dat is zelfs het geval indien het gaat om stabiele ziekten. Bij een uitgebreidere en duurdere polis kunnen die laatste wel in aanmerking worden genomen.

Die tussenkomst van de verzekeraar bij ziekte is dan ook geregeld een punt van discussie. Vier op de vijf klachten over de reisannuleringsverzekering bij de ombudsdienst van de verzekeringssector hebben betrekking op betwistingen over dit thema.

Een ander aandachtspunt is de tussenkomst bij terreurdreiging. Kunt u de reis kosteloos annuleren als er onlusten uitbreken in het land van uw bestemming of is dat alleen het geval indien Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft gegeven? Ook hier hangt alles af van de polisvoorwaarden.

Of nog: U bent zwanger en in het land van bestemming heerst een besmettelijke ziekte. Kunt u dan hier de reis wel kosteloos annuleren? In 2017 stelde de ombudsdienst van de verzekeringssector vast dat ook hier de verzekeraars diverse standpunten aannamen met betrekking tot het zikavirus. Sommigen erkenden dat het virus gevaarlijk was voor zwangere vrouwen, maar weigerden tussen te komen omdat er zich (nog) geen complicaties hadden voorgedaan. Andere namen de kosten voor het annuleren van de reis wel op zich.

Kredietkaart

Goed de polis lezen, blijft dus ook hier het credo. Dat is ook het geval voor mensen die zich willen beroepen op een reisannuleringspolis die aan een aantal kredietkaarten is gekoppeld. Tenzij u bijbetaalt voor extra opties bieden dergelijke verzekeringen doorgaans maar een beperkte dekking.

