Regering neemt kosten pensioensparen en herfinancieringen onder de loep

Johan Van Geyte

06 oktober 2020

08u30

Bron: spaargids.be 6 Sparen De nieuwe regering-De Croo heeft meteen al enkele initiatieven aangekondigd die ons als consument beter moeten beschermen tegen al te hoog oplopende kosten bij de financiële instellingen. Het gaat dan vooral om spaarformules ‘in het kader van de tweede en derde pijler’. De nieuwe regering-De Croo heeft meteen al enkele initiatieven aangekondigd die ons als consument beter moeten beschermen tegen al te hoog oplopende kosten bij de financiële instellingen. Het gaat dan vooral om spaarformules ‘in het kader van de tweede en derde pijler’. Spaargids.be bekijkt hoe dat effect kan hebben op uw portemonnee.

In het regeerakkoord staat letterlijk deze zin: “De kosten (instapkosten, beheerskosten, …) die in het kader van de tweede en derde pijler worden aangerekend door financiële instellingen worden in kaart gebracht, geanalyseerd en indien nodig worden er maatregelen genomen.”

Tweede pijler : Dit omvat de aanvullende pensioenkapitalen die mensen tijdens hun beroepsloopbaan aanleggen. Bij werknemers gaat het vooral om groepsverzekeringen en deelnames in pensioenfondsen op bedrijfs- of sectorniveau. Bij zelfstandigen is dit het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT).

Derde pijler : Hieronder vallen zaken als het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

Het gaat dus om redelijk populaire spaarformules, die meestal het doel hebben om ook na het pensioen nog van een bepaalde levensstandaard te kunnen genieten. Ze worden ook fiscaal aangemoedigd, want de gelden die u ervoor opzijzet, geven recht op bepaalde belastingverminderingen.

Hou kosten in het oog

Gratis zijn zulke spaarformules dan weer niet: banken en verzekeringsmaatschappijen rekenen er ons kosten voor aan. Denk dan aan instapkosten, kosten van beheer en uitstapkosten. We geven enkele voorbeelden.

KBC rekent tot 5% instapkosten aan op elke storting in een VAPZ. Die worden gedeeld door de onderneming en de tussenpersoon (verkoper). Bij een (vervroegde) uitstap zijn er ook 5% uitstapkosten, al zakken die tijdens de laatste vijf jaar van het contract met 1% per jaar. Jaarlijkse beheerkosten rekent de maatschappij niet aan.

Bij AXA kunnen de instapkosten op een Pension Plan Pro VAPZ tot 6% oplopen. Daarnaast rekent de verzekeraar elke maand 1 euro aan beheerskosten aan.

AG Insurance kan zelfs tot 6,5% van elke bijdrage afromen als instapkosten. Daarnaast kunnen er afkoopkosten zijn, als de verzekerde zijn kapitaal voor de 60ste verjaardag opneemt. Voor het deel van de gelden dat belegd is in een tak21-spaarverzekering kunnen die oplopen tot 5%. In de laatste vijf jaar van het contract zakken ze met 1% per jaar.

Ook bij het klassieke pensioensparen en het langetermijnsparen is het belangrijk om de kosten goed in het oog te houden.

Zo rekent bijvoorbeeld ING 3% instapkosten aan voor stortingen in het Star Fund-pensioenspaarfonds. Daarbovenop zijn er jaarlijks nog eens 1,17% aan allerlei kosten, waarvan 0,90% beheerkosten en 0,10% kosten voor administratief beheer. De andere kosten gaan op aan de vergoeding voor de bewaarder en de betaling van de commissaris.

Herfinancieringen kunnen goedkoper

De regering zegt nu dat ze al deze kosten in kaart gaat brengen en bij excessen zal ingrijpen. Daarnaast wil ze ook de kosten voor het verwerven van een onroerend goed beperken. Hetzelfde geldt voor de kosten die gepaard gaan met de herfinanciering van een woning. O.a. consumentenorganisatie Test-Aankoop wijst er al langer op dat een herfinanciering in het buitenland goedkoper kan dan bij ons. Bekijk hier de kosten die komen kijken bij de herfinanciering van uw hypothecaire lening.

Momenteel is het zo dat hoge kosten vaak een herfinanciering van de woonlening in de weg zitten. Banken mogen namelijk een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding vragen als klanten hun oude lening vervroegd aflossen met het geld van een nieuw goedkoper krediet. Door het geld vroeger terug te krijgen en het zelf te moeten herbeleggen tegen een lagere rente, lopen ze inkomsten mis. Hun compensatievergoeding bedraagt drie maanden intrest.

Daarnaast moet bij een herfinanciering via een andere bank de hypothecaire waarborg in het voordeel van de oude bank worden geschrapt - de zogenaamde handlichting - en moet hij opnieuw worden ingeschreven in het voordeel van de nieuwe financiële instelling. Dit moet telkens via een akte bij de notaris gebeuren, wat ook stevige extra kosten met zich kan brengen.

En dan zijn er nog andere kosten, bijvoorbeeld zoals schattingskosten en dossierkosten voor de nieuwe lening. Sluit u ze af bij een nieuwe bank, dan mag die hiervoor tot 500 euro vragen. Herfinanciert u goedkoper bij uw eigen bank, dan bedraagt het plafond 250 euro.

Bron: spaargids.be.