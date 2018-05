Recupel zamelt steeds meer kleine, compactere en lichtere toestellen in jv

17 mei 2018

16u50

Bron: belga 0 Consument In 2017 heeft Recupel ruim 38 miljoen elektrische en elektronische apparaten verzameld. Dat succes is volgens de inzamelorganisatie te danken aan een winnende combinatie: de inzamelplaatsen, de RecyclePunten, zijn gemakkelijk bereikbaar en mensen zijn ook beter op de hoogte van het inzamelnetwerk. Recupel signaleert ook een nieuwe trend: de inzamelaars krijgen steeds meer kleine, compactere en lichtere toestellen toegeleverd.

In gewicht is de hoeveelheid elektroapparatuur die de Belgische bevolking heeft ingezameld iets gedaald in vergelijking met vorig jaar. De reden voor deze nieuwe trend is dat elektrotoestellen steeds compacter, kleiner en lichter worden. Denk maar aan flatscreens die de beeldbuizen hebben vervangen.

In totaal zijn er in 2017 meer dan 38.122.530 elektrotoestellen ingezameld. Dat is 17,4 procent meer dan de ruim 32 miljoen elektrotoestellen (32.471.606 apparaten) in 2016.

"We behouden onze toppositie onder de landen die elektro inzamelen en recycleren. Het voornaamste is dat deze apparaten worden omgezet in nieuwe grondstoffen en dat België een doeltreffende en wereldwijd erkende 'urban mine' wordt", zegt Peter Sabbe, CEO van Recupel.

Koploper hergebruik

Ook op het vlak van hergebruik is België koploper met meer dan 4 miljoen toestellen die in hergebruik genomen werden. De hergebruiksector, die in volle groei is in ons land, draagt zo bij aan de verdere vooruitgang van de circulaire economie. In Vlaanderen zet Komosie samen met Recupel in op het sluiten van de kringloop.

"Goed voor het milieu, maar ook goed voor mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij de inzameling en de reparatie van goederen, zoals elektrische apparaten, vinden zij een zinvolle job in De Kringwinkel. Zorgvuldig omgaan met mens en milieu dus", zegt Marleen Vos, algemeen directeur van Komosie.