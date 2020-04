Recordaantal leverancierswissels voor energie in de maak Kurt Deman

28 april 2020

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie De stroom- en gasprijzen bevinden zich al enkele weken op een uitzonderlijk laag peil. Daar zorgt de combinatie van een stralende zon, een strakke wind en lage vraag omwille van de coronacrisis voor. Wie vandaag een nieuw energiecontract afsluit, doet dat dan ook tegen een behoorlijk lagere prijs dan een jaar geleden. Dat vertaalt zich in een uitzonderlijk hoog aantal leverancierswissels via vergelijkingssite De stroom- en gasprijzen bevinden zich al enkele weken op een uitzonderlijk laag peil. Daar zorgt de combinatie van een stralende zon, een strakke wind en lage vraag omwille van de coronacrisis voor. Wie vandaag een nieuw energiecontract afsluit, doet dat dan ook tegen een behoorlijk lagere prijs dan een jaar geleden. Dat vertaalt zich in een uitzonderlijk hoog aantal leverancierswissels via vergelijkingssite Mijnenergie.be , waar het historische maandrecord lijkt te sneuvelen.

Dubbele besparing

Een Antwerps gezin met een gemiddeld gebruik dat een jaar geleden via Mijnenergie.be zocht naar de goedkoopste vaste enkelvoudige tariefformule voor elektriciteit, betaalde toen ongeveer 940 euro. Vandaag komt hetzelfde Antwerpse gezin toe met 741,63 euro.

Bijna élk gezin met een vaste tariefformule haalt momenteel dus voordeel uit een nieuwe energiecontract. Maar even opmerkelijk is het verschil van meer dan 200 euro tussen het voordeligste en het duurste contract op de markt. Dat valt voor een groot deel toe te schrijven aan de extra kortingen die leveranciers tijdens de coronacrisis – al dan niet exclusief via vergelijkingssites – toekennen. De strafste acties resulteren in een korting tot zelfs meer dan 180 euro op jaarbasis. Voor aardgas geldt dezelfde tendens: ook hier ligt een voordeel van enkele honderden euro’s binnen handbereik.

Record gesneuveld

Steeds meer consumenten zijn er zich van bewust dat het ideale moment is aangebroken om voordeel uit deze situatie te halen. Handig is ook dat veel mensen wel wat tijd over hebben om eens goed de financiën na te gaan. Het aantal leverancierswissels via Mijnenergie.be brak afgelopen weken dan ook alle records. In november 2019 sloten maar liefst 18.742 gezinnen via de prijsvergelijker een voordelig contract af. Voor april 2020 kijken we op nog eens een stijging met 10 procent.

Blijft dit zo?

De vraag of het ideale overstapmoment nog lang zal aanhouden, is er eentje voor Madame Soleil. De prijsvorming van elektriciteit komt tot stand op een groothandelsmarkt. Producenten en andere afnemers zoals energieleveranciers verhandelen er elektriciteit. Net zoals dat op bijna elke marktplaats het geval is, geldt daar de wet van vraag en aanbod.

Door de coronacrisis draaien veel bedrijven niet op volle kracht, met als resultaat een lagere energiebehoefte. Daartegenover staat de hoge energieproductie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Die situatie leidde al meermaals tot negatieve stroomprijzen. Energieproducten moeten in dat geval betalen om van hun stroom af te raken. Dat dit fenomeen zich zo frequent en zelfs op weekdagen aftekent, is uitzonderlijk te noemen. Hoe dat zal evolueren, hangt onder andere af van hoe snel bedrijven weer op volle kracht draaien en van de weersomstandigheden in de komende weken.

Vast of variabel?

Omdat de meeste energietarieven gebaseerd zijn op de groothandelsprijzen, komt die dalende tendens zeer duidelijk tot uiting in de tarieven die de energieleveranciers afficheren. Bij een variabel tarief gebeurt dat automatisch, terwijl u bij een vast tarief zelf tot actie moet overgaan. Op termijn maken de digitale meter en daarop afgestemde tarieven van de energieleveranciers het waarschijnlijk mogelijk om rechtstreeks te profiteren van de negatieve stroomprijzen. Dan laat u uw wasmachine bijvoorbeeld draaien wanneer de groothandelsprijs onder nul duikt. Al rest dan nog de vraag wat er in dat scenario met de nettarieven, taksen en btw gebeurt. In afwachting kunt dus ook al fors besparen met een leverancierswissel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Mijnenergie.be:

Elektriciteitsprijs op nul en zelfs even negatief… maar dat merkt u zelf maar in beperkte mate

Wie betaalt uw energiefactuur bij thuiswerk?

Oost-Vlaamse groepsaankoop voor energie komt niet als goedkoopste uit de bus

Bron: mijnenergie.be.