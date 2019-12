Recordaantal klanten veranderde dit jaar van gas- en elektriciteitsleverancier, groepsaankoop zorgt niet altijd voor scherpste prijs HLA

19 december 2019

12u00

Bron: Belga 0 Consument De Vlaamse Energieregulator (VREG) nam online prijsvergelijkers, groepsaankopen en de prijsvergelijkende diensten Gaele en June - die afnemers voor langere tijd opvolgen - onder de loep. Volgens de regulator dragen ze bij tot “de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt, op voorwaarde dat ze goed werken”. Welke dienst het beste is voor de klant, hangt af van zijn voorkeuren en wens voor ontzorging, luidt het.

Een van de belangrijkste conclusies van de studie is dat veranderen van elektriciteit- en gasleverancier loont, vooral voor klanten die weinig of nog nooit van leverancier veranderden. “De boodschap is duidelijk: als u overstapt, kan u voordeel doen, ongeacht of dat op basis van een online prijsvergelijker is, door deelname aan een groepsaankoop of door beroep te doen op June of Gaele”, zegt de VREG.

Groepsaankopen geven niet altijd garantie op scherpste prijs

Voor wie regelmatig aanklopt bij een andere energieleverancier, ligt de situatie anders. Zo komt uit de studie van de VREG onder meer naar voren dat groepsaankopen doorgaans wel goedkoper zijn dan gemiddeld, maar niet noodzakelijk het scherpste aanbod opleveren. “Het aanbod is niet specifiek toegespitst op de situatie en de wensen van de individuele deelnemer”, zegt de VREG. Bovendien gaat het vaak om eenjaarscontracten, waarna klanten op een duurder verlengingstarief komen als ze niet op tijd weer veranderen. Voordeel is wel dat klanten zich niet zelf moeten bekommeren om het overstapproces.

Ook bij de gratis dienst Gaele zijn niet altijd de beste prijzen te vinden. “Zij organiseren prijsbevragingen bij energieleveranciers op bepaalde momenten. De prijzen die hieruit komen, zijn beter dan het gemiddelde aanbod op de markt, maar niet de scherpste op de markt”, aldus de VREG. Het voordeel van Gaele is wel dat de dienst een duurder verlengingstarief voorkomt en volledig gepersonaliseerd te werk gaat. Bij concurrent June zijn volgens de VREG daarentegen wel de beste prijzen te vinden. “Het tarief van het huidig energiecontract van de afnemer wordt vergeleken met het publiek beschikbare marktaanbod van de energieleveranciers”, luidt het. Bovendien is ook hier het besparingspotentieel volledig gepersonaliseerd. June is wel een betalende dienst, met vaste abonnementskosten.

Online prijsvergelijkers

Voor wie graag zelf de controle houdt, zijn er tot slot nog de online prijsvergelijkers. Die leveren een overzicht op van de goedkoopste tot de duurste aanbiedingen op de markt, waarna de klant zelf de keuze kan maken om al dan niet over te stappen. De VREG merkt daarbij op dat “het getoonde besparingspotentieel onvoldoende gepersonaliseerd” is. De regulator raadt ook aan om de prijs van contracten altijd te verifiëren met haar eigen vergelijker (V-test), “omdat de informatie van commerciële prijsvergelijkers soms er uiteenloopt”.

Uit cijfers van de VREG blijkt dat klanten dit jaar al 825.509 keer van elektriciteitsleverancier en 586.911 keer van aardgasleverancier veranderden. Het gaat om "recordaantallen".