Recordaantal gezinnen wisselde van elektriciteitsleverancier SPS

17 januari 2019

12u58

Bron: Belga 0 Consument Iets meer dan een op de vijf gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen is vorig jaar overgestapt naar een andere elektriciteitsleverancier, een nieuw record. Op de aardgasmarkt werd het op een na hoogste percentage bereikt, meldt de Vlaamse energieregulator Vreg.

In totaal kozen 707.360 gezinnen en kleine bedrijven vorig jaar voor een andere elektriciteitsleverancier, goed voor een switchgraad van 20,63 procent. Dat is meer dan in het vorige recordjaar, 2016 (20,06 procent).

Onder meer het succes van groepsaankopen verklaart het nieuwe record. Daarnaast moesten heel wat klanten een andere elektriciteitsleverancier kiezen omdat hun leverancier ermee stopte, zoals Belpower en Energy People. "Maar ook zonder de gedwongen leverancierswissels kunnen we spreken over een recordjaar", merkt de Vreg op.

Wat de aardgasmarkt betreft, daar kozen 489.413 afnemers voor een nieuwe leverancier. Dat levert een switchgraad op van 22,39 procent. Alleen in 2016 lag dat percentage nog hoger (22,64 procent).

