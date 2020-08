Recordaantal gezinnen en bedrijven wisselden in juni van energieleverancier SPS

06 augustus 2020

12u37

Een recordaantal Vlaamse gezinnen en bedrijven is in juni van elektriciteitsleverancier (2,09 procent) en aardgasleverancier (2,48 procent) veranderd. Net zoals vorige maand werden er weer meer garanties van oorsprong groene stroom geïmporteerd dan geëxporteerd. Die kloof bedroeg in juni iets meer dan 230.000.

In juni stapten 73.012 gezinnen en bedrijven over op een andere elektriciteitsleverancier, 56.383 gezinnen en bedrijven wisselden dan weer van aardgasleverancier. De grootste toenames van de marktaandelen elektriciteit en aardgas in juni is te zien bij Power Online (Mega), Essent Belgium en Vlaamse Energieleverancier. Luminus, Eneco Belgium en Lampiris moesten de grootste verliezen slikken.

In juni kon een gezin gemiddeld 190,78 euro besparen door te kiezen voor het goedkoopste elektriciteitscontract of 332,54 euro voor aardgas. Bedrijven konden dan weer 1.834,27 euro besparen op elektriciteit en 1.428,92 euro in het geval van aardgas.

Energieleveranciers die energie uit hernieuwbare energiebronnen halen, moeten daar eenzelfde hoeveelheid garanties van oorsprong (GO) voor neerleggen. Dat aantal is gestegen van 496.025 in mei naar 522.475 in juni. De gemiddelde transactieprijs van een Vlaamse garantie van oorsprong blijft stabiel, maar de gemiddelde transactieprijs van een garantie van oorsprong afkomstig van elders in Europa daalt wel sterk van 1,06 naar 0,68 euro en duikt zo onder de symbolische grens van een euro.



