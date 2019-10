Record gebroken: woonleningen op 20 jaar vast duiken onder 1 procent Johan Van Geyte

30 oktober 2019

09u20

Bron: spaargids.be 0 Sparen Voor het eerst dook een bank in ons land voor een woonlening met een vaste rente op 20 jaar onder de 1%. Dit blijkt uit data gedeeld door de gebruikers van Spaargids.be.

Het gaat hier natuurlijk om een onderhandeld tarief. Dit betekent dat de klant in kwestie over een stevig dossier beschikte om de bank tot extra toegevingen te bewegen. Het zou bijvoorbeeld om een grote terugbetalingscapaciteit kunnen gaan, of een langdurig engagement voor bijvoorbeeld verzekeringen, sparen, betalingsverkeer en beleggingen.

Historisch lage rente

De grens van 1% was op de looptijden van 10 jaar en 15 jaar vast in respectievelijk 2016 en 2018 al eens gesneuveld. Op 20 jaar is dit een nieuwe kaap die is gerond in de evolutie van de dalende rentevoeten op de markt van de hypothecaire kredieten.

Om nog even te duiden: de zeer lage rentes waartegen woonleningen momenteel worden afgesloten, zijn een gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank. Die moedigt commerciële instellingen momenteel sterk aan om zoveel mogelijk te lenen aan particulieren en bedrijven, zodat die op hun beurt met hun uitgaven de economie kunnen aanzwengelen.

Op bedragen die banken niet besteden aan leningen en die ze bij de centrale bank plaatsen, moeten ze immers een strafrente betalen. Beter iets krijgen dan iets te moeten betalen, oordelen de banken.

