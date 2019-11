Record: 1 op 5 gezinnen wisselt van energieleverancier SPS

07 november 2019

12u38

Bron: Belga 4 Consument De stroom- en gasfactuur houdt de Vlaming bezig. Dat blijkt opnieuw uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Eén gezin op de vijf wisselde dit jaar al van energieleverancier: een absoluut record.

Tijdens de eerste negen maanden van 2019 wisselde 20,50 procent van de gezinnen in Vlaanderen van elektriciteitsleverancier, en 22,59 procent van aardgasleverancier. Nooit wisselden meer gezinnen van leverancier, ook al is het jaar nog niet helemaal voorbij.

Mensen zijn duidelijk bezig met hun energiefactuur. “Het is een goede zaak dat veel gezinnen wisselen van leverancier. Het is een thema waar aandacht voor is, en er wordt steeds op gehamerd dat je geld kunt besparen door te wisselen”, aldus algemeen directeur van de Vreg, Pieterjan Renier.

