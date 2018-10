Proximus trekt prijzen voor populaire bundels op avh

31 oktober 2018

11u42

Bron: Belga 0 Consument Proximus verhoogt op 1 januari enkele van zijn prijzen, zo kondigt de telecomoperator aan in een persbericht. De populaire bundels Tuttimus en Familus worden duurder, net als de optionele sportpakketten en enkele oude abonnementsformules.

Proximus-CEO Dominique Leroy had in januari beloofd om dit jaar de prijzen van de packs niet te verhogen. Aan die belofte houdt ze zich, maar op de eerste dag van het nieuwe jaar komt er wel een verhoging. Meestal gaat het om een verhoging met ongeveer 2 euro per maand. Voor de formule Familus komt dat neer op een stijging met bijna 3 procent (van 67 naar 69 euro). De optie Belgisch voetbal wordt dan weer een kwart duurder (van 7,95 naar 9,95 euro).