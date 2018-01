Proximus-topvrouw geeft toe: "Te veel klachten in 2017, 2018 moet beter" ep

13u25

Bron: Radio 2, VRT 19 Photo News CEO van Proximus Dominique Leroy heeft vandaag voor het eerst gereageerd op de lange klachten lijst van klanten in De Inspecteur. Consument Klachten over late leveringen van een tv-toestel, facturatieproblemen en weinig oplossingen en antwoorden. De topvrouw van Proximus Dominique Leroy heeft op Radio 2 toegegeven dat 2017 een slecht jaar was voor het telecombedrijf. Reden volgens Leroy? Proximus kan bepaalde klachten van klanten niet onmiddellijk oplossen omdat die soms heel complex zijn.

Het was radiopresentator Sven Pichal die in 'De inspecteur' eind vorig jaar een lange lijst van klachten door Proximus-klanten bundelde. Vandaag reageerde CEO Dominique Leroy in het Radio 2-programma voor het eerst op die klachtenlijst. "2017 was geen goed jaar", gaf de topvrouw toe. "Eind 2016 deden we een grote promotie waar we een tv-toestel koppelden aan onze Tuttimuspacks. Die levering liet vaak op zich wachten, met veel klachten tot gevolg. Ook waren er veel facturatieproblemen voor klanten die van onze bestaande diensten overschakelden naar nieuwe packs. Antwoord en oplossing kwamen er vaak te laat."

Geen tariefverhoging

Dagelijks verwerkt het callcenter van Proximus 45.000 vragen van klanten, waarvan de meeste volgens Leroy meteen opgelost worden. "Maar complexe problemen vragen soms wat meer tijd. Een ander probleem binnen het telecombedrijf is dat de verschillende diensten niet goed met elkaar communiceren. We werken nu aan systemen waar alle informatie gecentraliseerd wordt. Ook zorgen we voor betere opleidingen en tools voor de medewerkers in de callcenters zodat ze de klanten beter kunnen helpen. Het zal nog wel even duren voor alle problemen opgelost raken”, waarschuwt Leroy.

Zo vermoedt de topvrouw dat de facturatieproblemen voor bestaande klanten nog tot de zomer van 2018 kunnen aanslepen. Daarnaast heeft ze nog goed nieuws: het tarief van nieuwe packs als Tuttimus, Mobilus en Familus gaat dit jaar niet omhoog.