Proximus moet nieuwe glasvezelnetwerk openstellen voor concurrenten Redactie

29 juni 2018

19u01

Bron: Belga 0 Consument Het nieuwe glasvezelnetwerk van Proximus, dat geleidelijk aan het kopernetwerk vervangt, moet opengesteld worden voor concurrerende operatoren die toegang vragen. Dat heeft de CRC (de Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren: het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) beslist. Volgens de regulatoren is er nog steeds een gebrek aan concurrentie op de markten voor breedbandinternet en omroep. Ook de Europese Commissie erkende recentelijk dat er een concurrentieprobleem is in ons land.

De CRC stelt vast dat Proximus, Telenet, Brutélé en Nethys "nog steeds een aanmerkelijke marktmacht hebben op de wholesalemarkten (de verkoop van diensten aan operatoren)". De regulatoren oordelen daarom dat de netwerken van Proximus, Telenet, Brutélé en Nethys open moeten blijven voor concurrerende operatoren die toegang vragen.

Volgens de regulatoren zijn er op de breedband- en televisiemarkten toetredingsdrempels, worden grote operatoren niet aangespoord om met elkaar te concurreren waardoor de prijzen blijven stijgen, en zou er zonder regulering nog minder keuze zijn voor de gebruikers. "Voor de consumenten die 'bundels' kopen, stijgt de prijs regelmatig, ook al is deze vaak veel duurder dan in de buurlanden", aldus de CRC, die daarom maatregelen neemt.

Evenwicht garanderen

De wholesaleprijzen (toegangsprijzen die de alternatieve operatoren betalen aan Proximus of de kabeloperatoren) verminderen, in sommige gevallen tot 20 procent en dit vanaf augustus 2018. De CRC benadrukt ook dat de toegangsvoorwaarden op verschillende manieren verbeterd worden en dat in de mogelijkheid voorzien is om de regulering geografisch gezien te differentiëren.

De maatregelen van de CRC moeten voor de komende jaren een evenwicht garanderen tussen het versterken van de concurrentie enerzijds en het stimuleren van de investeringen anderzijds.

Concurrentie push geven

Vicepremier en minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) reageert tevreden op de nieuwe marktanalyse. "Dit moet de concurrentie op de breedband- en tv-markt een nieuwe push geven. En dat is hoognodig. Consumenten betalen vandaag in ons land teveel aan telecom."

"Het Europese bureau voor de statistiek Eurostat geeft aan dat de prijzen in onze buurlanden de voorbije twee jaar tussen de 2 en 13 procent daalden, terwijl ze in ons land met meer dan 6 procent stegen. Enkel meer concurrentie kan dat ombuigen", zegt De Croo. "We hebben lagere prijzen, kwaliteitsvolle netwerken en meer concurrentie nodig. Dat doen we niet door een nieuw staatsbedrijf op te richten zoals sommigen vandaag nog voorstelden, wel door werk te maken van open netwerken en meer spelers op de markt die de consument goede producten aan lagere prijzen aanbieden", besluit de minister.