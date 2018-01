Proximus-klanten krijgen twee weken gratis toegang tot betaalkanalen als compensatie voor storingen Redactie

Bron: VTM Nieuws, Belga, VRTNWS 957 BELGA Consument Proximus zal twee weken lang alle betalende televisiekanalen openzetten voor alle klanten als compensatie voor de problemen van gisteren. Nog geen 24 uur na de storingen van gisteravond, doken er vandaag opnieuw storingen op. Klanten uitten hun ongenoegen op sociale media. De panne is intussen verholpen.

Het netwerk van Proximus lag gisteravond tussen 20 uur en 21.15 uur plat in een groot deel van Vlaanderen. Rond 21.15 uur werd het netwerk gradueel hersteld. Later op de avond waren de problemen van de baan. De oorzaak was een elektriciteitspanne in een van de datacenters. Klanten van Proximus TV in het hele land moesten het ongeveer een uur zonder tv stellen.

Normaal gezien treden dan back-upsystemen in werking, maar dat gebeurde niet. Het wordt nog onderzocht hoe dat komt, maar Proximus heeft "geen indicaties" dat er kwaad opzet in het spel is.

"De panne was nationaal. Sommige klanten hadden geen problemen, bij anderen duurde het vijf minuten tot anderhalf uur. Nog andere klanten konden maar een aantal zenders bekijken. Dat het een grote panne was, blijkt uit het feit dat ons callcenter al snel overbelast was", zegt communicatiedirecteur Nele Van Malderen.

Als compensatie voor de storingen belooft het bedrijf twee weken lang alle betalende televisiekanalen open te zetten voor alle klanten. Zij krijgen gratis toegang tot de voetbal- en kinderzenders, 'movies' en series. Proximus zal hen zelf informeren hoe ze dat geschenk kunnen activeren. Op een financiële compensatie hoeven de gedupeerden niet te rekenen. "Daar is momenteel geen wettelijk kader voor", zegt consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Nieuwe problemen

Nog geen 24 uur na de storingen, meldden klanten vanochtend opnieuw problemen. "In de nasleep van gisterenavond merkten we vanochtend een instabiliteit op van enkele interne applicaties. Daardoor was onze website bij momenten niet bereikbaar en waren er bij sommige klanten problemen met internet en sms", aldus nog Van Malderen. Proximus zoekt naar de oorzaak van de instabiliteit, maar heeft ook bij de tweede panne geen indicaties van kwaad opzet.

Na de middag waren ook die storingen echter van de baan. De website allestoringen.be bracht in kaart waar de storingen plaatshadden.

allestoringen.be

Ook problemen bij De Lijn

De panne bij Proximus veroorzaakte ook problemen bij De Lijn, waar klanten moeilijkheden ondervonden om sms-tickets aan te schaffen. De Lijn adviseerde hen om alternatieve manieren om te betalen te gebruiken. Een woordvoerder van de vervoersmaatschappij zegt dat de problemen sinds 13.30 uur van de baan zijn. Tickets die tijdens de panne niet werden afgeleverd, worden niet aangerekend.

Klant bij #Proximus en je sms-ticket niet ontvangen? Dan wordt het niet aangerekend.

Alternatieven:

1.rittenkaart VVK

2.m-ticket via app Mobiflow: https://t.co/JRThCVkg5U

3.sms-ticket bij andere operator via medereiziger (= samen blijven tijdens je rit)

4.biljet bij chauffeur pic.twitter.com/2l67YjHmdk De Lijn(@ delijn) link

er is inderdaad een storing in betaling met impact op Proximus klanten. Je geeft best even je GSM nummer en mailadres door een PM. Dan checken onze collega's dit! Sasha De Lijn(@ delijn) link

Hallo Lien , we ondervinden sinds gisterenavond ook problemen op het gsmnetwerk, we zijn ervan op de hoogte, hiervoor is er ook een ticket opgemaakt en men is volop mee bezig om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Onze excuses voor het ongemak. Groeten, Aziz Proximus(@ proximus) link

Bedankt voor het begrip. We konden niet alle berichtjes op tijd beantwoord krijgen. Onze excuses hiervoor. Problemen zouden nu opgelost moeten zijn

Mvg Sabine Proximus(@ proximus) link

Ik gok toch op 3 maanden gratis #Netflix ... 🙊 Dat zou toch het minste zijn #benbenieuwd #tijdomoverdebrugtekomen #ikvertrek @Telenet #proximus #storing GRGGGS(@ Gregg_geys) link

@proximus waarom? Al 3 keer model herstart. B-box herstart. Geen soelaas. Hopelijk een vergoeding? @Proximus_Group #proximushelp pic.twitter.com/XLa3pvMkbx Yves Van Eester(@ yvsvnstr) link

De zoveelste storing. Wel de prijzen verhogen maar de kwaliteit laat nog maar eens te wensen over. Gaat de klant een vergoeding krijgen ipv excuses want die zijn we ondertussen meer dan beu #proximus pic.twitter.com/4AJS9MEDLa Grumpy old man(@ Grumpy19570920) link

#proximus wat een dienst. Wij betalen . Betaal te laat boete. Maar als zij een fout maken of problemen zijn hoor je Proximus niet. Schandalig. Eisen nu ook vergoeding Ilsbroux tom(@ IlsbrouxT) link