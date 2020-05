PROMOJAGERS SUPERTIP. Zomerse temperaturen op komst: hier kan je voordelig nieuwe barbecue kopen Koen Van De Sype

15 mei 2020

16u52 6 Consument Het belooft zomers te worden volgende week, met temperaturen die in het hemelvaartweekend richting 25 graden gaan. Wie op de extra vrije dagen wil genieten van een barbecue, kan volgens de leden van Facebookgroep Het belooft zomers te worden volgende week, met temperaturen die in het hemelvaartweekend richting 25 graden gaan. Wie op de extra vrije dagen wil genieten van een barbecue, kan volgens de leden van Facebookgroep Promojagers België momenteel voor een prikje een nieuw toestel kopen. Met alles erop en eraan, zodat je meteen aan de slag kan.

“Doe-het-zelfzaak Gamma is de place to be”, weet Gunther Devisch, de beheerder van de groep waar leden de strafste promo’s met elkaar delen. “Je kan er momenteel een barbecue kopen van het bekende merk Weber met een korting van 42 procent. Je betaalt 125 euro in plaats van 219 euro. Ter vergelijking: bij Coolblue betaal je voor dat specifieke toestel 179 euro.”

Je kan meteen aan de slag, want er zitten ook een klein zakje kolen bij en enkele accessoires, zoals een aspot en een haak om het deksel aan het toestel vast te hangen.



Wie de barbecue koopt bij Gamma, krijgt er bovendien twee gratis geschenken bovenop van Weber: een product om de barbecue te reinigen ter waarde van 7,99 euro en vier aluminium bakjes om groenten in klaar te maken ter waarde van 6,99 euro. “Eigenlijk doe je dus nog meer je voordeel”, lacht Devisch. “Een koopje voor een Weber-barbecue, als je het mij vraagt.”

De promotie is nog vijf dagen geldig. Je kan het toestel kopen in de winkel of online. In dat laatste geval kan je het gratis afhalen in een vestiging van Gamma of thuis laten bezorgen voor 4,95 euro. Let wel: als je de twee gratis producten van Weber niet wil missen bij het online bestellen, moet je die zelf in je winkelmandje leggen (ze hebben de artikelnummers 386626 & 105392).

Aldi

Voor wie 125 euro te veel vindt: ook bij warenhuisketen Aldi is er een barbecueactie. Die start zaterdag (16 mei) en je kan er al een toestel kopen voor 49 euro. “Die promo is ook populair in onze groep”, vertelt Devisch. “De meeste leden zijn het erover eens dat de prijs-kwaliteit goed zit. Vermoedelijk zal het toestel snel uitverkocht zijn. Snel zijn is dus de boodschap. Op is op.”

