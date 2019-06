PROMOJAGERS SUPERTIP. Zomers feestje gepland? Hier scoor je gratis bier én frisdrank met fikse kortingen KVDS

28 juni 2019

10u01 0 Consument Het zijn dorstige dagen. Wie dit weekend een zomers feestje of een barbecue plant, zal zeker geholpen zijn met de wekelijkse supertip van Promojagers België. De leden van die populaire Facebookgroep delen de strafste koopjes en kortingsacties die ze tegenkomen met elkaar en elke vrijdag haalt beheerder Gunther Devisch er voor de lezers van HLN.be de meest in het oog springende tip uit. Deze week moet je voor bier en frisdrank bij OKay zijn.

“Tot en met zondag loopt er in heel het land een 2+1 gratis-actie van Jupiler”, aldus Devisch, de man achter Promojagers België. “Die geldt op alle producten: 24cl, 33cl, Blue en 0,0%. Maar wie bij OKay zijn voorraad inslaat, geniet van extra voordelen.”

Extra voordelen

Zo krijg je er vanaf 2 bakken Jupiler pils (24 x 25cl) een gratis barbecuehandschoen met een geïntegreerde flesopener bovenop. Die actie loopt nog tot dinsdag.





En als je voor 60 euro koopt (en dat hoeft niet alleen drank te zijn, het geldt op de volledige inhoud van je kar, met uitzondering van rookwaren, cadeaukaarten, kranten, tijdschriften, postzegels, vuilniszakken en producten van de Nationale Loterij) én je laat je Xtra-kaart zien, dan krijg je er nog een gratis partybox bij. Dat is een vaatje roséwijn ter waarde van 9,99 euro. Op het vaatje zit een sticker van -20% die je kan gebruiken voor een volgende aankoop van 3 flessen wijn of meer.





Er wordt maar één partybox per klant gegeven. Heb je een kar ter waarde van 120 euro of meer? Laat dan gewoon twee rekeningen maken, dan geniet je twee keer van de aanbieding. (lees hieronder verder)

Een prijsvoorbeeld. Als je 6 bakken Jupiler koopt ter waarde van 12,96 euro elk, dan betaal je er door de 2+1 gratis-actie eigenlijk maar 4. Dat betekent 51,84 euro in plaats van 77,76 euro. Of een korting van maar liefst 25,92 euro.

Omdat je per bak nog 4,50 euro leeggoed betaalt – een bedrag dat je terugkrijgt als je de lege bakken terugbrengt naar de winkel – komt je totaalbedrag uit op 78,84 euro. Je krijgt dan niet alleen de gratis barbecuehandschoen (misschien zelfs drie, want je krijgt er één als je 2 bakken koopt), maar ook de gratis partybox omdat je eindbedrag boven de 60 euro is.

Extra interessant voor wie naar OKay trekt: er zijn in de drankenafdeling nog meer promoties te scoren. Op Perrier, Vittel en Evian krijg je vanaf 12 flessen 25% korting. Op Sprite en Fanta geldt een 8+4 gratis-actie (verrekend als een korting van 33%). Op Desperados geldt een korting van 25% (al vanaf 1 verpakking) en op Hoegaarden Rosée zelfs een korting van 50% (vanaf 2 verpakkingen).

Voor wie een barbecue geeft, is het misschien ook leuk om weten dat er bij OKay een korting van 15% is op een hele selectie groenten en fruit en dat er ook flink wat kortingen zijn op vlees en vis!

Meer info vind je hier.