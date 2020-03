PROMOJAGERS SUPERTIP. Zo vind je automatisch kortingscodes in webshops Koen Van De Sype

06 maart 2020

09u00 1 Consument Niemand betaalt graag meer dan nodig en daarom heeft de beheerder van de Facebookgroep Niemand betaalt graag meer dan nodig en daarom heeft de beheerder van de Facebookgroep Promojagers België – waar leden de strafste promo’s met elkaar delen – een tool ontworpen die automatisch kortingscodes zoekt in een heel aantal webshops. Het enige wat je moet doen is een extensie downloaden. De rest gaat vanzelf.

“We zien dat er in onze groep vaak gebruik wordt gemaakt van kortingscodes”, aldus beheerder Gunther Devisch. “Met onze nieuwe tool kan je die automatisch vinden voor een heleboel webwinkels. Als je aan het shoppen bent, zal je in een balk meteen zien of er kortingscodes te rapen vallen. Die kan je dan kopiëren en bij het afrekenen invullen in het daarvoor voorziene vak.”





In deze video kan je zien hoe je de extensie installeert en gebruikt:

Er zijn momenteel al kortingscodes voor onder meer Groupon, Bobbejaanland, Plopsaland, HEMA, Lidl-Shop, ASOS, Hotels.com, Farmaline, Zoo Antwerpen, Bristol en Albelli.





Voorlopig werkt de browserextensie wel alleen op desktop en in Google Chrome. “Het is de bedoeling om dat op termijn uit te breiden, onder meer naar mobiel”, aldus Devisch. “Voor België is dit alvast een primeur. De mosterd haalden we in de Verenigde Staten. Daar heet de tool Honey.”

Lees ook:

PROMOJAGERS SUPERTIP: met deze ultieme gids vind je ontelbare kortingsbonnen

42.000 Belgen wisselen kortingstips uit: geen euro betaald, en toch volle winkelkar (+)

Bekijk ook:

Colruyt: “7.000 bonnen bij de kassa zal niet meer lukken”