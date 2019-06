PROMOJAGERS SUPERTIP: zo krijg je op winkelkar van 131 euro bij Kruidvat 107 euro (!) korting KVDS

14 juni 2019

15u36

Bron: Eigen berichtgeving 2 Consument We kennen de stunt vooral van Amerikaanse reality-tv: een winkelkar volladen in de supermarkt en dan amper iets moeten betalen aan de kassa. Volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België kan het tot dit weekend ook bij Kruidvat. Ze maken er deze week hun supertip van.

Meer dan 100.000 leden heeft Promojagers België intussen, de Facebookgroep waarin leden de strafste kortingsacties delen die ze tegenkomen. Speciaal voor de lezers van HLN haalt beheerder Gunther Devisch er elke week de meest in het oog springende tip uit. Deze week moet je ervoor naar Kruidvat, waar er nog tot en met zondag een actie is met gratis producten.

1. Eftelingactie: “Bij aankoop van 2 producten uit een groot verzorgingsgamma, krijg je een gratis notitieboekje met een kortingsbon voor de Efteling ter waarde van in totaal 32 euro”, aldus Devisch. “Kruidvat doet bovendien een ‘2+2 gratis’-actie op alle tandenborstels en tandpasta’s. Als je in de Eftelingactie dus bijvoorbeeld Theramed Junior Aardbei Tandpasta (50ml) kiest, betaal je maar 2 x 1,99 euro (3,98 euro) voor de 4 verpakkingen in plaats van 4 x 1,99 euro (7,96 euro). Met andere woorden: je gaat van 39,96 naar 3,98 euro (een korting van 35,98 euro).”

2. Strandlakenactie: “Wie meedoet aan de ‘2+1 gratis’-actie van Nivea, Hansaplast en Labello, krijgt naast zijn gratis product ook een gratis strandlaken ter waarde van 9,99 euro”, gaat Devisch verder. “Ik wilde graag 2 strandlakens, dus deed ik twee keer mee aan de actie. Ik kocht 4 verpakkingen Nivea Baby Soft & Care Doekjes (1,69 euro per stuk) en kreeg dus 2 verpakkingen én 2 strandlakens gratis. Je gaat zo van 30,12 naar 6,76 euro (een korting van 23,36 euro).”

3. Gin-tonicactie: “Wie 2 stuks koopt van een reeks merken zoals Rexona, Axe en Signal, krijgt nu bij Kruidvat een gratis gin-tonicglas ter waarde van 7,99 euro”, gaat Devisch verder. “Speel je het weer slim en kies je voor tandenborstels en tandpasta (‘2+2 gratis’-actie), dan kan je dus nog gratis producten scoren ook. Ik wilde 4 gin-tonicglazen en kocht dus 4 verpakkingen Signal Crystal Gel Fris & Wit Tandpasta (2,29 euro per stuk) en 4 verpakkingen Signal Classic Fresh Hard Tandenborstels (1,99 euro per stuk). Je gaat dan van 49,08 naar 8,56 euro (een korting van 40,52 euro).” (lees hieronder verder)

4. Gratis notitieboekje: “Wie meedoet aan de ‘2+1 gratis’-actie van onder meer Dove, Simple, Timotei en Rexona, krijgt er een gratis notitieboekje van 4,99 euro bovenop”, aldus Devisch. “Als je bijvoorbeeld 2 verpakkingen koopt van Dove Rich Nourishment Bodycrème (2,39 euro per stuk), krijg je dus een 3de verpakking en een notitieboekje gratis. Je gaat dan van 12,16 naar 4,78 euro (een korting van 7,38 euro).”

In totaal betaal je dus in plaats van 131,32 euro maar 24,08 euro voor je hele winkelkar. Dat is een korting van 107,24 euro. “Je kan je winkelmandje natuurlijk samenstellen zoals je wil om deze kortingen te krijgen”, aldus nog Devisch. “Je verdient trouwens voor het totale bedrag ook punten op je voordeelkaart. Per euro krijg je een punt waarmee je nog extra kortingen of gratis producten kan krijgen. Elke week zijn er 2 nieuwe producten te koop met de Extra-korting en 10 keer per jaar zijn er 2 weken lang enkele producten die je gratis kan ophalen met je spaarpunten.”