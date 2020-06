PROMOJAGERS SUPERTIP. Winkelketen net over grens verkoopt frisdrank en alcohol aan dumpingprijzen: “143 euro uitgespaard” Koen Van De Sype

19 juni 2020

09u00 8 Consument Nu de grenzen weer open zijn door de versoepeling van de coronamaatregelen, kan je opnieuw shoppen in het buitenland. Heel wat leden van de Facebookgroep Promojagers België reden meteen de grens over met Frankrijk om frisdrank en alcohol in te slaan bij Auchan. “Het is de moeite”, aldus beheerder Gunther Devisch, die er deze week zijn supertip voor de lezers van HLN van maakt.

Vooral de vestiging van Auchan in Roncq blijkt populair te zijn bij de leden van Promojagers België, die de strafste promo’s met elkaar delen. De winkel ligt dan ook amper vijf kilometer over de grens, ongeveer vijftien kilometer van Kortrijk.

Tent

“Nog tot en met maandag staat er een grote tent op de parking”, aldus Devisch. “Daarin kan je alles in bulk aankopen. Je gaat gewoon met een kar naar binnen, neemt wat je wil en rekent af.”





Volgens Devisch zijn er in de eerste plaats koopjes te doen voor wie op zoek is naar water, frisdrank, cava, wijn en sterke drank. “Je kan er Coca Cola kopen voor 0,88 euro per liter. Ter vergelijking: bij Carrefour Drive betaal je 1,45 euro per liter. Cola Zero kost 0,89 euro per liter bij Auchan.”

Ook water is voordelig. “Wie twee verpakkingen Contrex koopt, krijgt een verpakking gratis. Zo betaal je maar 0,21 euro per liter, waar dat bij Carrefour Drive 0,51 euro per liter is. Cava van Freixenet kost dan weer 4,70 euro per fles, waar je bij Carrefour Drive 8,99 euro betaalt.”

Maar ook voor andere producten zijn er interessante promoties te scoren. Zo betaal je bij Auchan voor een pot Nutella van 1 kilogram 4,17 euro. “Bij Carrefour Drive heb je voor 4,19 euro maar een pot van 750 gram”, weet Devisch. “Bekijk vooraf de folder. Je kan die online raadplegen. We hebben ook een speciaal topic aangemaakt in onze groep.”

Reacties

De reacties van de leden van de Facebookgroep laten niets aan de verbeelding over. “Vandaag moesten we in Frankrijk zijn, dus zijn we even gepasseerd in de tent van Auchan”, aldus Kelly V. Vervolgens lijst ze op wat ze daar gekocht heeft: zes verpakkingen blikjes Coca Cola Zero, twee verpakkingen blikjes gewone Coca Cola, twee verpakkingen blikjes Fanta Lemon en twee Fanta Orange, drie verpakkingen water, twee verpakkingen Capri-Sun, een verpakking water met een smaakje en drie pakken chips. Totaalsom: 92 euro.

Ulrike V.D. deed ook inkopen bij Auchan en berekende het verschil met Colruyt. Ze betaalde 106,43 euro, waar dat bij Colruyt 171,53 geweest zou zijn.

Charlotte B. deed nog beter. Toen haar boodschappen in de wagen zaten en ze even aan het rekenen sloeg, kwam ze tot een aangename ontdekking. “Ik heb 143 euro uitgespaard”, klinkt het. “Daar word ik nu eens blij van, zie.”

Wie wil gaan shoppen bij Auchan: mondmaskers zijn er niet verplicht, maar worden wel aangeraden. Je kan ook online bestellen via Auchan Drive en op voorhand of ter plaatse betalen.

