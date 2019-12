PROMOJAGERS SUPERTIP: winkelketen geeft dit weekend 25% korting op alles (en zelfs 75% op kerstdecoratie) KVDS

20 december 2019

13u13

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Consument Wie nog snel een koopje wil doen voor de feesten of nog op zoek is naar een leuk cadeau, kan dit weekend best even langsgaan bij Blokker. Toch als we de leden van Facebookgroep Wie nog snel een koopje wil doen voor de feesten of nog op zoek is naar een leuk cadeau, kan dit weekend best even langsgaan bij Blokker. Toch als we de leden van Facebookgroep Promojagers België mogen geloven. Zij delen de strafste promoties met elkaar en kijken reikhalzend uit naar de ‘megakerstverkoop’ van de winkelketen. Klanten krijgen 25 procent korting op alles. En je mag die korting combineren met andere promoties!

Beheerder Gunther Devisch van Promojagers België hoefde dan ook niet lang na te denken voor zijn wekelijkse supertip voor HLN. “Op zaterdag 21 en zondag 22 december krijg je 25 procent korting op alles bij Blokker. Ook op wat al in promotie is”, vertelt hij enthousiast. “Je mag dus cumuleren.”

Kerstdecoratie

Zo is er momenteel 50 procent korting op kerstdecoratie. “Met de 25 procent korting dit weekend, komt dat op een totaal van 75 procent”, gaat hij verder. “Kijk wel goed uit als je iets koopt, want de korting van 50 procent geldt bijvoorbeeld niet op kerstbomen en kerstverlichting.”





Ook wie nog een teppanyaki-bakplaat, een grill/raclettetoestel of een fonduestel zoekt voor de feesttafel, is bij Blokker aan het juiste adres. “De bakplaat kost door een korting in plaats van 69,99 nu 49,99 euro. Met de korting van 25 procent erbovenop komt ze op 37,49 euro”, aldus Devisch. “Dat is een totale korting van 32,50 euro. Op servies, bestek en servetten voor de feestdis zijn eveneens dubbele kortingen te scoren.”

Ook elektromerk Philips geeft kortingen op toestellen bij Blokker – zoals een stofzuiger (van 139 naar 94,99 euro + gratis stofzuigerzakken), een strijkijzer (van 169 naar 149 euro + gratis kledingstomer) en een airfryer (van 199 naar 169 euro + gratis cadeaupakket ter waarde van 50 euro) – en ook die kan je combineren met de 25 procent korting van de keten op alles.

Alle promoties vind je in de folder van Blokker. Je kan die ook vinden via de website van de keten.