PROMOJAGERS SUPERTIP. Winkelketen doet 1+1 gratis-actie op kleine huishoudtoestellen: "Maar liefst 648 euro bespaard"

29 mei 2020

09u00 18 Consument Wie een nieuwe koffiezet of stofzuiger wil kopen, is volgens de Facebookgroep Promojagers België momenteel aan het juiste adres bij supermarkt Hyper Carrefour. De keten organiseert een 1+1 gratis-actie op alle kleine huishoudtoestellen en je kan er flink je voordeel mee doen. Dat blijkt uit getuigenissen van de leden van de groep, die de strafste promo’s met elkaar delen.

De actie is volgen Gunther Devisch – de beheerder van Promojagers België – van kracht op alle kleine huishoudtoestellen, met uitzondering van het merk Dyson. “Het hoeven niet dezelfde toestellen te zijn, je kan gerust twee verschillende huishoudapparaten kopen”, zegt hij. “Het goedkoopste krijg je gratis. Je zorgt er dus het beste voor dat er niet te veel prijsverschil is tussen de producten. Op die manier doe je je het meeste voordeel.”

Volgens Devisch kan je ook online bestellen en afhalen in de winkel (voor 2 juni). Je kan tot drie keer de aanbieding krijgen per kasticket en per gezin. “Vergelijk voor de zekerheid ook altijd even de prijs die je in de winkel krijgt met wat je vindt op Google”, aldus Devisch. “Om er zeker van te zijn dat je wel degelijk een koopje doet.”





Enkele leden van de groep lieten het zich geen twee keer zeggen. Lina S. deelde hoe ze twee keer van de promo gebruikmaakte en twee steelstofzuigers en twee espressomachines kocht. “In plaats van 1.296 euro heb ik maar 648 euro betaald”, rapporteert ze. “Zo heb ik maar liefst 648 euro bespaard.”

Ook Shana V. deed haar voordeel. Voor onder meer een vleesgril, een stofzuiger en een kruimeldief betaalde ze maar 57,98 euro in plaats van de normale prijs van 169,69 euro. Dat is meer dan 110 euro minder. En Nele L. kocht twee waterkokers voor de prijs van één en kreeg er zelfs een gratis sixpack water bij.

